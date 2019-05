Pamela Prati, ecco quanto verrà pagata per l’esclusiva a Verissimo

editato in: da

Continua il giallo sulle nozze di Pamela Prati e sull’identità del fidanzato Mark Caltagirone, che verrà svelata nel corso di una puntata di Verissimo. La showgirl sarda, dopo interviste e ospitate televisive a Mediaset e in Rai, non è più apparsa sul piccolo schermo. Secondo quanto dichiarato dalle sue agenti infatti la 60enne sarebbe legata da un contratto di esclusiva con lo show di Silvia Toffanin che le impedirebbe di partecipare ad altri programmi.

Sarà proprio Verissimo, secondo le parole di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, a trasmettere il matrimonio della Prati con Mark Caltagirone. In molti però sono convinti che si tratti solamente di una messinscena e che le nozze, in realtà, siano state inventate dalla showgirl per aumentare la sua popolarità.

D’altronde del presunto futuro marito non c’è traccia nè sui social nè nelle sedi di quella che dovrebbe essere la sua azienda: la Caltagirone Holding. Ma c’è di più: il profilo Facebook (oggi chiuso) e quello Instagram che rispondono al nome di Mark Caltagirone sono legati ad una serie di massaggi inviati a politici e donne dello spettacolo, fra cui la stessa Barbara D’Urso, che sarebbe stata contattata telefonicamente dall’imprenditore.

Cosa c’è dietro? Per ora il giallo continua e nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, si infittisce grazie alle presunte foto di Caltagirone. Nel frattempo la Prati, che nei giorni scorsi aveva avuto un malore, starebbe sempre peggio a causa dei pettegolezzi sul suo conto.

A svelarlo è stata Pamela Perricciolo nel corso di un’intervista ad Oggi, in cui ha parlato anche dell’esclusiva di Verissimo, assicurando che quel giorno i telespettatori scopriranno finalmente il volto di Mark Caltagirone.

Pamela Prati non si difende in tv, secondo l’agente “perché è vincolata dall’esclusiva di Verissimo. E poi sai quanto hanno pagato quell’intervista? Dieci volte la quotazione che aveva la Prati prima di questo casino”. Un cachet stellare che, dopo la conferma di Mediaset riguardo lo speciale sulle nozze, è stato svelato in queste ore. La showgirl, secondo le ultime indiscrezioni, incasserà grazie al contratto con Verissimo la bellezza di 30 mila euro.