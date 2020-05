Pamela Prati presa di mira su Instagram. Lei si sfoga: “Ho sbagliato, ma si è toccato il fondo”

editato in: da

Riuscire a uscire indenni, con umiltà ed eleganza, da un momento difficile come quello attraversato da Pamela Prati, è difficile. La soubrette però sembra stare tornando più forte che mai nonostante alcuni tristi attacchi: l’ultimo in ordine di tempo è stato quello ricevuto su Instagram.

Ma andiamo per ordine: nell’ultimo anno la bella Pamela si è ritrovata nell’occhio del ciclone per via della vicenda, nota agli appassionati di cronaca rosa, che la voleva fidanzata e presto sposa di un uomo che, in realtà, non esisteva.

La dolorosa conclusione della storia e l’affidamento di tutto ciò che ci ha girato attorno alle autorità competenti, ha reso però Pamela un esempio di resilienza: passo dopo passo, la Prati si è ricostruita, ammettendo i propri errori e chiedendo scusa al suo pubblico.

L’ultimo capitolo doveva essere l’intervista a Domenica In: tra una tirata d’orecchie di Mara Venier e un pianto commosso, la Prati ha ribadito di essere stata plagiata, ma di essere anche enormemente pentita e di tenere al suo pubblico, che le ha dato sempre fiducia e affetto.

Ciononostante, alcuni haters hanno voluto prenderla di mira su Instagram. E se in linea di massima la soubrette lascia correre o risponde a tono, gli ultimi commenti sono stati troppo pesanti per essere lasciati impuniti: un uomo, infatti, le ha augurato un’orribile malattia.

La Prati ha fatto uno screen del commento e ha voluto condividerlo con i suoi follower, accompagnando il tutto con un’accorata didascalia:

Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall’odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero né pensare né augurare a nessuno.

La Prati ha poi continuato dimostrandosi ancora una volta elegantissima nel suo modo di approcciarsi a quanto accaduto:

Nessuno merita questo. Io ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo nessuno dovrebbe ricevere messaggi del genere.

Lo sfogo della Prati è da intendersi anche come una sensibilizzazione all’uso delle parole sui social: dietro lo schermo tutti possono fare i gradassi, ma bisogna avere cognizione di ciò che si dice. Perché le parole, spesso e volentieri, sono molto più taglienti delle lame.