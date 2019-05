Pamela Prati: nozze annullate. Il mistero e la verità su Instagram

editato in: da

Le nozze di Pamela Prati sono state annullate…o forse no? Continua il mistero sul matrimonio dell’anno, fra gossip, smentite e annunci su Instagram. Questa volta a parlare è la showgirl, che ha voluto rispondere direttamente ai fan dopo che nelle ultime ore era circolata la notizia secondo cui le sue nozze con Mark Caltagirone sarebbero state annullate.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che è stato ribattezzato “l’affaire Prati”. Il pubblico attende ormai da mesi di scoprire la verità: Mark Caltagirone esiste davvero oppure è solamente un nome di fantasia? Pamela si sposerà l’8 maggio davanti alle telecamere di Verissimo?

L’ultimo capitolo della saga mediatica si è consumato a Live – Non è la D’Urso, dove sono state raccolte nuove testimonianze e prove che mettono in dubbio la sincerità di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le manager e amiche della Prati. A mettere in guardia la showgirl sarda Alfonso Signorini e Sara Varone, che con le loro rivelazioni hanno alimentato ancora una volta perplessità e gossip.

Una pressione mediatica eccessiva, che avrebbe spinto Pamela Prati prima a ritirarsi, rifiutandosi di rilasciare altre interviste, poi ad annullare la cerimonia. A svelarlo, nelle ultime ore Bitchy F, che ha riportato alcune indiscrezioni secondo cui la soubrette e Mark Caltagirone avrebbero preso questa drastica decisione. Una scelta arrivata dopo il malore della Prati e la rivelazione sui suoi problemi cardiaci.

Ancora una volta però, Pamela è riuscita a sorprendere tutti, con l’ennesimo colpo di scena: il matrimonio ci sarà e a confermarlo è stata lei stessa nelle Stories di Instagram. “Io non uso molto i social – ha scritto la Prati, rispondendo a chi le chiedeva delucidazioni riguardo le nozze -, ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce sul mio conto. Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv”.

Sembra dunque confermata l’esclusiva del matrimonio a Verissimo. A questo punto non resta che attendere il prossimo 8 maggio, data in cui Mark Caltagirone e Pamela Prati dovrebbero convolare a giuste nozze.