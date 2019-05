Pamela Prati, nozze annullate con Marco Caltagirone. La conferma e lo sfogo

editato in: da

Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone è stato ufficialmente annullato. O meglio rinviato a data da destinarsi.

A confermarlo al magazine Oggi è la manager della showgirl, Pamela Perricciolo che giustifica così la decisione:

Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata.

Solo fino a ieri, la Prati aveva al contrario confermato che le nozze si sarebbero celebrate, come stabilito, l’8 maggio, nonostante stia male. Ma i dettagli della cerimonia non erano affatto chiari, vaga era anche la location, in un primo tempo a Roma, poi in Toscana. Poi tanti dubbi sono stati sollevati intorno a Caltagirone, soprannominato da molti “il fidanzato fantasma“, perché non si è mai mostrato in pubblico. Pamela lo ha sempre difeso affermando che è una persona schiva e molto impegnata. Il suo lavoro si svolgerebbe in gran parte all’estero, in Libia.

Tra l’altro la showgirl e l’imprenditore si sarebbero già sposati con una cerimonia privata a marzo, stando a quanto raccontato dalla Prati in una puntata di Domenica In. Ma di certezze in questa love story non ce ne sono. A insinuare altri sospetti anche Alfonso Signorini che a confessato a Maurizio Costanzo di essere stato raggirato dalla Perricciolo con una storia simile a quella della Prati.

Dal canto suo, la splendida showgirl 60enne reagisce ancora una volta alle insinuazioni contro il suo amore attraverso le Stories di Instagram, sfogandosi con un lungo messaggio:

Che alcuni settimanali insignificanti pubblichino foto mie di 20 anni fa spacciandoli per Marco… lo posso capire perché devono vendere qualche copia… ma che siti autorevoli le ripropongono senza accertarsene… che professionalità. Mi spiace solo che si sta giocando col mio rapporto… ma non sarete voi a metterlo in crisi… mi spiace.

Dunque, anche se le nozze sono annullate, l’amore della Prati per Caltagirone non è certo tramontato. E come sottolinea Pamela, è più forte delle critiche e delle illazioni che i media hanno sollevato.