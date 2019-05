Pamela Prati: lite furiosa con la manager in aeroporto. Poi svela la verità su Verissimo

editato in: da

Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, seguita da una lite furiosa con la sua manager e una precisazione su Instagram. Come è ormai noto la showgirl sarda ha deciso di annullare il matrimonio con Mark Caltagirone dopo i dubbi sull’esistenza del futuro sposo e sulla sua sincerità.

In molti sono convinti che la Prati, insieme alle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, abbia ideato una colossale “truffa” ingannando tutti e creando un finto matrimonio solamente per attirare l’attenzione dei media. Le nozze erano previste per l’8 maggio, ma sono saltate a causa, sembra, della troppa pressione mediatica subita dai futuri sposi e dei problemi di salute di Pamela.

L’ex star del Bagaglino ha accettato di raccontare la sua verità in un’intervista rilasciata a Verissimo in cui però – almeno secondo le anticipazioni – è successo di tutto. Come svelato da Dagospia e Riccardo Signoretti, nel corso delle registrazioni Silvia Toffanin avrebbe affermato di non credere alla Prati e fra le due donne ci sarebbe stata forte tensione. La showgirl, dopo essersi difesa, avrebbe lasciato lo studio stizzita, facendo infuriare la conduttrice di Verissimo.

Ma non è finita qui perché, come rivela Gabriele Parpiglia, dopo l’uscita di scena della Prati dalla trasmissione sarebbe successo di tutto. In particolare la soubrette avrebbe avuto una lite furiosa con Eliana Michelazzo, la sua manager presente con lei a Verissimo. Lo scontro, definito “di fuoco”, sarebbe avvenuto all’aeroporto prima di prendere l’aereo che doveva riportarle da Milano a Roma.

E mentre le indiscrezioni sull’intervista a Verissimo continuano a sorprendere, Pamela ha deciso di replicare, pubblicando un messaggio sulle Stories di Instagram. “Non sono scappata – ha scritto la showgirl, smentendo le anticipazioni -. Sabato vedete Verissimo”.

Non resta che attendere la puntata dello show per scoprire cosa sia accaduto davvero fra Silvia Toffanin e Pamela Prati. Di certo il mistero sulle nozze e sull’identità di Mark Caltagirone continua ad infittirsi ed è difficile capire come andrà a finire.