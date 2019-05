Pamela Prati: il suo legale fa un esposto contro ignoti. E lei va dalla D’Urso

editato in: da

Continuano le indiscrezioni e i colpi di scena in quello che ormai è stato definito “l’affaire Prati”. L’ultima notizia riguarda un esposto fatto dall’avvocato della showgirl contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Nel frattempo Barbara D’Urso si prepara ad ospitare nel suo programma Live – Non è la D’Urso, l’ex star del Bagaglino, decisa a difendersi dalle accuse.

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Pamela Prati, che si è scontrata con Silvia Toffanin nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo. Come è ormai noto, la conduttrice ha affermato di non credere all’esistenza di Mark Caltagirone e di sentirsi presa in giro. Dopo un battibecco e di fronte alla richiesta di mostrare le foto del futuro marito, la soubrette ha abbandonato lo studio televisivo.

Presto sarà nuovamente in tv però, per raccontare la sua verità. Barbara D’Urso infatti ha annunciato che la Prati sarà ospite di Live – Non è la D’Urso, dopo che il programma si è occupato spesso delle sue nozze. Non è ancora chiaro se la 60enne sarà da sola oppure se con lei ci saranno anche le fedeli agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Le due infatti non stanno attraversando un bel periodo. Sono tanti i vip – da Signorini a Sara Varone, sino ad Emanuele Trimarchi – che le hanno accusate di essere delle manipolatrici e di aver messo in piedi delle vere e proprie “truffe amorose”. Eliana, in particolare, ha partecipato a Verissimo insieme a Pamela Prati, ma sembra che dopo la puntata le donne si siano scontrate duramente.

Nel frattempo arriva un altro colpo di scena: l’avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, ha infatti annunciato di aver fatto un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti.

“Ho fatto un esposto nei confronti di due persone alla Procura della Repubblica – ha spiegato il legale sulle pagine del settimanale Nuovo.