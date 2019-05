Pamela Prati, il messaggio su Instagram per la manager Pamela Perricciolo

editato in: da

Pamela Prati non torna sui suoi passi e ribadisce la sua fiducia alla sua manager Pamela Perricciolo.

Nelle Stories di Instagram compare un semplice messaggio: “Pam ti voglio bene“, in riferimento a Donna Pamela. La showgirl dunque crede ancora nell’agente nonostante le rivelazioni di molti protagonisti del mondo dello spettacolo, come Georgette Polizzi, Alfonso Signori e Sergio, il fratello di Manuela Arcuri.

Quest’ultimo ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane ha raccontato di aver ricevuto dalle agenti della Prati un assegno scoperto dopo una serata in piazza:

Mi è stato proposto di fare una serata in piazza, con la promessa di un buon compenso. Ho accettato e ho fatto la serata. Per garanzia mi è stato dato un assegno da Pamela Perricciolo. Il direttore della banca, però, mi ha detto che era scoperto. Ho provato invano a contattare Pamela per chiederle spiegazioni…

Sergio Arcuri ha capito dunque che aveva solo due possibilità: denunciare o accettare di aver lavorato gratis. Alla fine optò per la seconda possibilità per non danneggiare sua sorella:

Non ho denunciato né Pamela Perricciolo né Eliana Michelazzo, per proteggere mia sorella Manuela, che in quegli anni aveva una certa esposizione mediatica.

Anche Michelle Hunziker ha commentato duramente il caso delle nozze della Prati con Marco Caltagirone:

La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile.

Nelle scorse ora il mistero si è ulteriormente infittito con uno strano messaggio social dell’imprenditore in cui comunica che lui e la Prati si sono lasciati. Il post però ha sollevato numerosi dubbi, pare proprio che si tratti di un falso.

La showgirl, dal canto suo, ha sempre difeso la sua storia d’amore affermando che è tutto vero, nonostante sia stata messa alle strette sia da Silvia Toffanin sia da Barbara D’Urso. E voluto ribadire ancora una volta su Instagram il suo amore per Caltagirone, al quale ogni giorno dedica una Storia, e a Donna Pamela.