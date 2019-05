Pamela Prati, il giallo delle nozze annullate. Nuovo messaggio su Instagram

editato in: da

Pamela Prati e Marco Caltagirone hanno annullato le nozze?

Questo è il tormentone del momento. La showgirl decisa si è affrettata a smentire e promette che il prossimo 8 maggio la vedremo con l’abito da sposa, pronta a pronunciare il fatidico sì. Con tanto di esclusiva a Verissimo.

Ma la Prati non si limita a ribadire che se c’è da dare un annuncio, ci penserà lei direttamente. Nelle Stories di Instagram torna all’attacco contro chi mette in dubbio il suo matrimonio, rovinandole il momento che ha aspettato per tutta la vita.

Dopo la solita dedica all’imprenditore, ormai soprannominato “fidanzato fantasma“, Pamela ribadisce:

Se la gente ricordasse più spesso che, su questa terra siamo solo di passaggio, e che questa vita non è eterna, forse riuscirebbe ad essere più umile e meno cattiva…

Ancora una volta la Prati, 60 anni, si sente in dovere di dichiarare tutto il suo disappunto contro le critiche e contro chi mette in dubbio il suo amore e le sue nozze con Caltagirone.

Negli ultimi tempi sono emerse le ipotesi più varie, tra cui quella che il matrimonio della showgirl sia tutta una montatura, architettata dalle manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Contro quest’ultima si è pronunciato perfino Alfonso Signorini che al Maurizio Costanzo Show ha confessato di essere stato raggirato proprio da Donna Pamela quando via Facebook si era infatuato di un aitante medico.

La Prati dal canto suo ha sempre difeso le manager, confermando la sua fiducia in loro, così come ha smentito categoricamente l’annullamento delle nozze, indiscrezione emersa dal magazine BitchyF dove veniva riportata la decisione di sospendere il matrimonio: “Troppa pressione mediatica e perché Pamela ha dei problemi cardiaci”. Ma la showgirl 60enne ha invitato tutti a non credere a tali notizie. Non ci resta che attendere la data fatidica per vedere come si risolverà il mistero.