Pamela Prati, il giallo sulle nozze e la verità dell’atelier di abiti da sposa

Continua il giallo sulle nozze di Pamela Prati, dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Le agenti della showgirl sarda sono intervenute nello studio dello show per difendere la Prati, accusata di aver organizzato un finto matrimonio per rilanciare la sua agenzia.

In tanti infatti sono convinti che Mark Caltagirone, l’uomo che dovrebbe sposare l’ex star del Bagaglino, non esista e che sia solamente un personaggio inventato. La Prati ha confessato di aver già sposato in comune l’imprenditore edile a fine marzo, ma non esiste nessun certificato di matrimonio, mentre il futuro sposo sembra irreperibile.

Dopo gli attacchi subiti nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la 60enne ha avuto un malore. Troppo stress e nervosismo non hanno giovato alla salute di Pamela, che si è sentita male. Nulla di grave, visto che subito dopo si sarebbe ripresa, pronta a difendere il suo amore per Caltagirone.

Di certo il mistero si infittisce sempre di più e sono tante le persone convinte che Pamela Prati si sia inventata non solo le nozze con Mark Caltagirone, ma anche l’affidamento di due bambini. Il matrimonio ci sarà oppure no? Un indizio sembra arrivare dall’atelier che sarebbe stato incaricato di confezionare l’abito da sposa per la showgirl.

Si tratta del prestigioso Atelier dei Sogni, in Toscana, che ha postato su Facebook una foto che ritrae la Prati con indosso un abito da sposa, sorridente e felice. Un indizio che sembra confermare le nozze della soubrette con l’imprenditore. Nel frattempo, dopo il malore che l’ha portata lontano dai social, Pamela è tornata su Instagram.

La showgirl ha pubblicato nelle Stories un cuore rosso, taggando il profilo Instagram del compagno Mark Caltagirone. Un modo per dimostrare la sua sincerità? Forse. Non resta che attendere maggio, quando Pamela Prati si sposerà in Umbria, mostrando per la prima volta il volto dell’uomo che ama durante uno speciale di Verissimo.