Pamela Prati fugge da Verissimo, poi mostra le foto di Caltagirone a Silvia Toffanin attonita

Pamela Prati abbandona lo studio di Verissimo con la scusa di telefonare al fidanzato Marco o Mark Caltagirone.

Silvia Toffanin attonita commenta: “Pamela Prati è andata via, stiamo degenerando“. A riferirlo è il direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti, che su Facebook descrive la scena cui ha assistito. Ma procediamo con ordine.

Pamela Prati, insieme alla manager Eliana Michelazzo, è tornata a Verissimo per registrare la puntata di sabato 11 maggio, dopo aver rinviato le nozze con Marco Caltagirone, soprannominato “il fidanzato fantasma“, perché nessuno conosce il suo volto.

La Toffanin incalza la showgirl con una serie di domande. Alla fine sbotta:

Mi sento presa in giro. Io come Barbara d’Urso. Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso nemmeno credere all’esistenza di Marco Caltagirone.

Chiede alla Prati di mostrare almeno una foto dell’imprenditore, ma lei si rifiuta e ribadisce:

L’unico sbaglio che ho fatto è venire in Tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in Tv.

A quel punto la conduttrice spiega che le è stato proposto di mostrare Caltagirone di spalle o via Skype:

Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful?

Pare che l’imprenditore non abbia voluto comparire in televisione, perché si è rifiutato di firmare la liberatoria, ossia il contratto, giustificandosi col fatto che è ricco e non vuole altri soldi.

A questo punto la Toffanin chiede di chiamarlo al telefono. Ma tutti i tentativi falliscono. La Prati allora con la scusa di contattarlo lei, fugge dallo studio per non fare più ritorno se non dopo molto tempo. Ma la faccenda non finisce qui… Pamela alla fine cede e mostra delle foto del fidanzato, ma solo alla presentatrice.

In tutto questo caos, la Michelazzo ne ha approfittato per ribadire:

Giuro che Mark esiste. Io dello loro storia non voglio sape’ gnente.

Dagospia ipotizza che la Prati durante la sua assenza abbia in realtà contattato la manager Pamela Perricciolo per chiederle come comportarsi. Intanto tutto tace sul profilo Instagram della showgirl. Con Verissimo la showgirl aveva firmato l’esclusiva del matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere l’8 maggio. Mentre gli organizzatori delle nozze hanno denunciato di non essere stati pagati per quanto realizzato.

Il caso Prati è stato trattato anche nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso dove Sara Varone ha raccontato la sua esperienza con le manager della showgirl.