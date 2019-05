Pamela Prati: Eliana Michelazzo pubblica le prove dell’attacco con l’acido

editato in: da

L’affaire di Pamela Prati diventa sempre più intricato, fra testimonianze, dichiarazioni e nuove prove. L’ultimo capitolo della saga è stata la lite fra Silvia Toffanin e la showgirl, scoppiata durante Verissimo. Un confronto acceso in cui, ancora una volta, sono emerse contraddizioni riguardo l’identità di Mark Caltagirone e le nozze programmate (e poi annullate) per l’8 maggio.

In studio insieme alla Prati per spiegare cosa è accaduto anche Eliana Michelazzo, manager della soubrette insieme a Pamela Perricciolo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato che la showgirl è stata minacciata con dell’acido dopo il caos mediatico. “Siamo arrivati addirittura alle aggressioni – ha detto la Prati -. Ho trovato fuori casa l’acido e un biglietto orrendo. Ma alla fine io che cosa ho fatto?”.

A confermarlo anche Eliana, che ha aggiunto. “Ci stanno facendo del bullismo, ci hanno detto scappate dall’Italia, fate schifo – ha detto la Michelazzo -. Ci hanno aggredito con l’acido, ci hanno tirato l’acido sotto casa. Mi hanno fatto trovare un biglietto con scritto ‘al matrimonio ci arrivate a metà’ non lo abbiamo detto a nessuno perché avevamo paura”.

Come era prevedibile in pochi hanno creduto alle rivelazioni della manager e hanno messo in dubbio le sue parole. In queste ore però sulle sue Stories di Instagram sono apparse nuove prove che sembrano confermare le minacce con l’acido.

Eliana ha infatti pubblicato una foto in cui si vede una busta sul marciapiede e alcune persone intorno. “Questo è uno dei momenti che non vorresti mai passare – si legge -, ma noi ci siamo passate in prima persona. Per fortuna non ha preso nessuna! Ma tanto spavento. È la seconda volta che succede, come potete vedere nella foto ritrae una bottiglia di acido diluito con sapone. Beh, credo che si stia toccando il fondo”.

Sembra dunque che le presunte minacce con l’acido ci siano state tanto che Pamela Prati, subito dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, avrebbe abbandonato Roma per rifugiarsi in Sardegna, dove vive la sorella. Nel frattempo Gabriele Parpiglia ha annunciato nuove scottanti rivelazioni su quello che è ormai divenuto un vero e proprio caso mediatico.