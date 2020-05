Pamela Prati a Domenica In: Michelazzo e Perricciolo replicano su Instagram

editato in: da

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo replicano a Pamela Prati dopo la sua intervista a Domenica In. La showgirl è stata ospite di Mara Venier per raccontare la sua verità sull’ormai famoso caso di Mark Caltagirone e del matrimonio mai avvenuto.

L’intervista ha fatto molto discutere e ha segnato il ritorno della Prati in tv dopo mesi difficili. Nel corso del faccia a faccia con Mara Venier, Pamela ha affermato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti: Pamela Perricciolo – detta Donna Pamela – ed Eliana Michelazzo.

“Tutti sbagliamo, siamo umani. Io chiedo scusa a te, al pubblico – ha ammesso -. Sono stata plagiata. Vi chiedo scusa ma io non vi ho mai tradito. Ho fatto tanta gavetta per diventare chi sono diventata e voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata mi continui ad amare”.

“Sono stata una stupida, una cretina a caderci con tutte le scarpe. Persino le fedi mi avevano dato – ha confessato la soubrette, senza mai fare nomi, ma parlando di un “sistema” -. In quel momento vivevo una grandissima fragilità. Il matrimonio e diventare mamma era il sogno della mia vita. Dopo quello che ho passato non mi meritavo questo. Mi hanno ingannato e preso in giro con crudeltà. Hanno usato i bambini per mettere in mezzo me. Mai avuto dubbi sui bambini […] Insieme a voi ho scoperto l’inganno che mi era stato fatto. Ho capito quando mi hanno fatto vedere in uno studio legale chi era il mio presunto futuro marito e chi era quel bambino. E io sono morta“.

Su Instagram, come era prevedibile, è arrivata la reazione di Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo. “Comunque quando l’Aicos ti pagava tutto ti mantenevi meglio – ha tuonato la prima nella Stories -. Grazie plagiata, perché dopo la tua intervista mi stanno scrivendo tutti come abbiamo fatto a supportarti… Eh già… me lo chiedo anch’io”.

Anche Eliana Michelazzo ha voluto rispondere a Pamela Prati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato uno scatto in cui guarda la puntata di Domenica In con Mara Venier. “Plagiata? Da chi? Da se stessa è stata plagiata – ha scritto, aggiungendo poi -. Sciacquati la bocca quando parli di me”.