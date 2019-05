Pamela Prati confessa: “Avrei conosciuto Mark il giorno delle nozze”. E l’agente sviene dietro le quinte

editato in: da

Dopo l’intervista-verità di Eliana Michelazzo alla D’Urso, Pamela Prati si prepara a svelare la sua verità nello studio di Verissimo. Ad una settimana dallo scontro con Silvia Toffanin, la showgirl sarda ha deciso di tornare nel programma per svelare il mistero delle nozze fantasma e di Mark Caltagirone, ma anche per parlare dei presunti debiti con il bingo.

Secondo quanto svelato da Dagospia e dal settimanale Oggi infatti la Prati avrebbe un grosso debito con una sala da gioco di Roma e la sua casa sarebbe stata pignorata. Il matrimonio finto – con tanto di interviste, esclusive televisive e copertine pagate a peso d’oro – sarebbe stato organizzato insieme alle due manager proprio per fare cassa.

I personaggi di quello che è stato soprannominato l’affaire Prati sono ormai tutti divisi e ognuno racconta una versione diversa della storia. Eliana Michelazzo ha affermato a Live – Non è la D’Urso che la mente di tutto è Pamela Perricciolo, che le avrebbe fatto credere di essere sposata con Simone Coppi per dieci anni. La confessione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto crollare il castello di bugie costruito in questi mesi.

Poco dopo la Perricciolo è finita in ospedale per abuso di farmaci, mentre la Prati ha deciso di rilasciare un’intervista a Verissimo in cui ha svelato di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone. L’ex star del Bagaglino ha spiegato fra le lacrime di essere stata plagiata, affermando che le era stato detto che avrebbe conosciuto il futuro marito solo il giorno delle nozze. Inoltre ha negato l’esistenza di debiti con il bingo, spiegando di essere solamente una vittima.

Nel frattempo la tensione è piuttosto alta e quello che era semplicemente gossip si è trasformato in un fatto di cronaca con tanto di indagini della polizia sui presunti figli presi in affidamento dalla Prati e sull’attacco con l’acido di cui aveva parlato a Verissimo qualche tempo fa.

Non solo: a Pomeriggio Cinque la D’Urso ha svelato un retroscena del suo show, affermando che Eliana Michelazzo avrebbe avuto un malore nel backstage. “Dopo l’intervista in cui Eliana ha confessato la verità – ha raccontato – e svelato che credeva di aver chattato con me per un anno in quanto fidanzata dell’inesistente Danny Coppi, cugino del marito virtuale Simone, dietro le quinte è successo di tutto. Un caos incredibile, Eliana si è sentita male ed è svenuta”.