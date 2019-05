Pamela Prati, l’amico di Corona la difende: “Mark Caltagirone esiste. L’ho conosciuto”

editato in: da

Continua il mistero sulle nozze di Pamela Prati e si arricchisce con nuove testimonianze. Questa volta a parlare è Cosimo Merolla, imprenditore e amico di Corona, che ha affermato di aver conosciuto di persona Mark Caltagirone.

Da settimane ormai si parla del futuro marito della Prati che, secondo molti, non esisterebbe. Nel corso delle interviste rilasciate dalla star del Bagaglino a Domenica In e Domenica Live, Marco Caltagirone, detto Mark, è stato sempre descritto come un imprenditore edile romano che lavora molto all’estero.

Nessuno però l’ha mai incontrato e lui continua a rifiutarsi di mostrare il proprio volto in tv. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo l’identità di Mark Caltagirone ha dato vita ad uno scontro acceso fra Silvia Toffanin e Pamela Prati. La conduttrice dello show ha chiesto di vedere l’uomo e di poterci parlare, affermando di non crederle, che si è infuriata tanto da abbandonare lo studio.

Per ora, comunque sia, le uniche ad aver visto Mark Caltagirone sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le fedeli agenti della showgirl sarda. Nelle ultime ore però è spuntato un clamoroso colpo di scena. Un amico e socio di Fabrizio Corona infatti ha affermato di essere certo che l’imprenditore esiste, spiegando che l’avrebbe incontrato.

“Sono stato contattato da lui su Instagram direttamente – ha svelato Cosimo Merolla -, mi ha detto di lavorare nel campo del marketing e della comunicazione e di essere l’attuale compagno di Pamela Prati. Era anche un imprenditore edile, possedeva aziende all’estero. ‘Ti propongo una cosa: vorresti fare un brand insieme a me? Io farò una cosa di cui parlerà tutta l’Italia’, mi disse tu questo nome te lo ricorderai, dopo una settimane mi chiese di raggiungerlo a Genzano”.

Merolla ha dunque confermato di aver incontrato Mark Caltagirone, parlando con lui di affari. Socio di Corona e proprietario del brand Livello Alto, gemellato con il marchio Adalet, di proprietà dell’ex re dei paparazzi, l’imprenditore non solo difende Pamela Prati, ma di recente ha depositato un marchio che porta proprio il nome del futuro marito della showgirl.