Perché è famosa Pamela Camassa di Amici Celebrities

Tra i concorrenti di Amici Celebrities – gareggerà nella squadra della cantante Giordana Angi – Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile 1984.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv partecipando prima a due tra i più importanti concorsi di bellezza. Stiamo parlando di Miss Mondo, dove ha vinto nel 2002, e di Miss Italia, dove si è classificata terza tre anni dopo.

Diplomata in ragioneria, è fidanzata dal 2008 con Filippo Bisciglia, ex inquilino della casa del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island. Coppia super affiatata da più di dieci anni, Pamela Camassa e Bisciglia non avrebbero per ora intenzione di ufficializzare la propria unione con il matrimonio. Per quanto riguarda il capitolo figli, la bella toscana non si sentirebbe ancora pronta ad allargare la famiglia.

Tornando alla sua carriera nel mondo televisivo è bene citare la partecipazione a diversi reality, come per esempio La Talpa. Pamela Camassa, ai tempi fidanzata da pochi mesi con il conduttore romano, venne espulsa per aver violato il regolamento del programma per amore del compagno.

Sempre nel 2008 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione della trasmissione I migliori anni. Da non dimenticare sono poi le esperienze come attrice nel film Un’estate al mare di Carlo Vanzina e nella pellicola Cenci in Cina del regista Marco Lamberti.

Concorrente di Ballando con le Stelle – ha conquistato il secondo posto nel 2006 danzando in copia con Angelo Madonia – la compagna di Filippo Bisciglia ha partecipato con successo pure a Tale e Quale Show. Tra i momenti importanti del suo percorso professionale è possibile citare anche il ruolo di giurata nella trasmissione Selfie – Le cose cambiano, programma condotto nel 2016 da Simona Ventura.

Grande amante dei tatuaggi – ha più volte dichiarato che se avesse avuto il talento del disegno avrebbe intrapreso la carriera di tatuatrice – Pamela Camassa è gelosissima del fidanzato. Rimanendo nell’ambito degli aspetti appena citati, è bene ricordare che la conduttrice e showgirl 35enne – ha compiuto gli anni lo scorso 22 aprile – ha un tatuaggio con il nome del compagno scritto con caratteri arabi.

Tifosa della Fiorentina, è molto attiva su Instagram e, in occasione di Amici Celebrities, sarà in squadra non solo con il fidanzato storico, ma anche con Massimiliano Varrese, Cristina Donadio, Ciro Ferrara e Martin Castrogiovanni.