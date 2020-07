Palinsesti Rai, le novità: da Amadeus ad Antonella Clerici

editato in: da

C’è anche Maria De Filippi fra le novità dei palinsesti Rai, presentati in queste ore. Tante le sorprese, ma anche i volti noti che torneranno sul piccolo schermo nei prossimi mesi, da Antonella Clerici, sino a Carlo Conti e Amadeus.

Si parte da uno show attesissimo, quello presentato da Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi il prossimo 25 novembre in prima serata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. A settembre invece andrà in scena Sanremo Giovani che si concluderà il 17 dicembre con la finale in diretta tv dove verranno selezionate le Nuove Proposte per Sanremo 2021. Molto atteso anche il ritorno di Antonella Clerici che, dopo la chiusura della Prova Del Cuoco condotta da Elisa Isoardi, rivoluzionerà la fascia del mezzogiorno di Rai Uno. La conduttrice presenterà È sempre mezzogiorno che avrà come protagonista la casa nel bosco in cui vive, ma anche la cucina di campagna e bio. Antonella inoltre presenterà The Voice dal 13 novembre all’11 dicembre in versione Senior, con i cantanti over 60.

Da sabato 21 novembre, Nunzia De Girolamo sarà al timone di Ciao Maschio con ospiti uomini che si sottoporranno all’intervista irriverente della conduttrice. Grande ritorno in Rai per Paola Perego che, dopo un breve stop, sarà su Rai Due con Ascoltami per parlare del rapporto fra nonni e nipoti. Sbarca sempre sulla seconda rete dal 17 settembre Seconda Linea con Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. Non mancheranno inoltre i grandi show, come quello condotto da Massimo Ranieri e intitolato Oggi è un altro giorno, ma anche il programma-evento Penso che un sogno così dedicato a Modugno e condotto da Beppe Fiorello.

Infine non mancherà Franca Leosini che sarà al timone di Che fine ha fatto Baby Jane? dove intervisterà i protagonisti delle vicende di cronaca nera in cerca di riscatto. Infine resta un mistero Affari Tuoi. Il format tornerà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 dicembre con la formula La Riscossa, ma non è ancora chiaro chi sarà il conduttore. In lizza per guidare la trasmissione ci sarebbero diversi nomi noti: Marco Liorni, Alessandro Greco, Gabriele Corsi e Pino Insegno.