Palinsesti Rai, tra conferme e addii: da Mara Venier a Caterina Balivo

I palinsesti Rai per la prossima stagione saranno caratterizzati da numerosi cambiamenti ma anche da diverse conferme. Per quanto riguarda i primi, è il caso di citare Uno Mattina, programma di cui dovrebbe prendere le redini Monica Giandotti, che acquisirebbe così il ruolo di Valentina Bisti e Roberto Poletti. Confermata invece la neo mamma Eleonora Daniele, che sarà nuovamente padrona di casa di Storie Italiane.

Tornando nell’ambito delle modifiche importanti ai palinsesti della tv di Stato, è impossibile non chiamare in causa la chiusura dei battenti de La Prova del Cuoco – ufficializzata pochi giorni fa da una Elisa Isoardi visibilmente commossa – e il ritorno di Antonella Clerici con un nuovo spazio televisivo tutto suo.

Tra gli altri grandi cambiamenti previsti per la prossima stagione Rai c’è anche la chiusura del capitolo Vieni da Me. Al posto dello show di Caterina Balivo, è dato per certo l’arrivo di Serena Bortone. La giornalista romana, che spegnerà 50 candeline il prossimo 8 settembre, sarà alla guida di un programma che, secondo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da Tvblog, potrebbe chiamarsi Ogni Mondo è Paese.

Ricordiamo altresì che si parla di un allungamento della durata del suo spazio televisivo anche oltre Il Paradiso delle Signore, l’unica eccezione a un palinsesto pomeridiano incentrato sull’informazione e sull’intrattenimento. Questo si tradurrebbe in una riduzione dei tempi de La Vita in Diretta, programma che sembra destinato a essere condotto solo da Alberto Matano.

Proseguendo con i dettagli dei palinsesti di Rai Uno della prossima stagione, è doveroso citare la presenza dei quiz L’Eredità e I Soliti Ignoti. Da non dimenticare è anche il ritorno di Ballando con le Stelle e quello di Tale & Quale Show. I telespettatori di Rai Uno potranno inoltre apprezzare anche diverse serate speciali, dai Music Awards di settembre fino a quella dedicata al progetto corale contro la violenza di genere Una, Nessuna e Centomila.

L’attesa dei dettagli sulla prossima stagione Rai è molto alta e vede l’attenzione di media e telespettatori puntata su Sanremo, con una kermesse sempre condotta da Amadeus. L’appuntamento con la 71esima edizione del Festival potrebbe andare in onda qualche settimana dopo rispetto ai tempi a cui siamo normalmente abituati (inizio febbraio).

Da non dimenticare, rimanendo in ‘territorio’ Rai Uno, sono gli speciali natalizi di Affari Tuoi, il probabile spazio televisivo di Nunzia De Girolamo in terza serata, l’arrivo di Monica Maggioni in seconda con il programma Sette Storie e un one man show di Beppe Fiorello. Come non citare infine la conferma di zia Mara, regina di Domenica In? Secondo quanto rivelato dalla conduttrice veneta nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la sua conduzione continuerà anche il prossimo anno ma con probabili cambiamenti relativi alla squadra in video.

Sul fronte Rai Due è certo il ritorno di Bianca Guaccero e di Detto Fatto, che andrà in onda dopo un appuntamento incentrato sull’informazione condotto da Milo Infante. Conferma anche per I Fatti Vostri, programma mattutino storico che, sulla base di quanto riportato su Tvblog, potrebbe vedere l’arrivo di Samanta Togni al posto di Roberta Morise.

Per quel che concerne invece le novità e le conferme di Rai Tre, è doveroso fare il nome di Massimo Ranieri che, secondo quanto scritto sulle colonne de Il Secolo XIX, potrebbe essere protagonista di uno spazio televisivo nella prima serata di giovedì.

Sempre in prima serata ma di domenica sarà invece il turno di Fabio Fazio e del suo Che Tempo che Fa. Tra le altre novità di impatto è il caso di rammentare la sostituzione alla guida di Mi Manda Raitre. Secondo rumors accreditati, al posto di Salvo Sottile potrebbe arrivare Benedetta Rinaldi, ex compagna di viaggio del direttore di rete Franco Di Mare nello studio di Uno Mattina.

Come sopra accennato, Serena Bortone passa a Rai Uno. Il suo arrivo nello spazio che è stato di Caterina Balivo rende necessario un cambio della guardia alla guida di Agorà, programma che potrebbe essere condotto da Luisella Costamagna. Cosa dire invece di Federica Sciarelli? Che le voci di un addio a Chi l’ha Visto? dopo 16 anni sono state smentite dalla diretta interessata tramite un’intervista a Repubblica.