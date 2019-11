Pago, la verità sul flirt con l’ex corteggiatrice dopo l’addio a Serena

editato in: da

Il suo percorso a Temptation Island Vip non si è certo concluso nel migliore dei modi, ma Pago ha deciso di non piangersi addosso e sembra aver già iniziato a guardare avanti. Dopo l’addio a Serena Enardu, sul suo conto se ne sono dette molte: c’è chi è convinto che il cantante abbia già un’altra fiamma. E secondo alcuni si tratterebbe di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché tentatrice nella versione vip del reality show.

Stiamo parlando di Federica Spano, che abbiamo conosciuto appena un anno fa quando è approdata nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Cerioli. Tra di loro non è andata bene, e la giovane ha lasciato la trasmissione senza aver trovato l’amore della sua vita. Ma qualche mese dopo è arrivata un’altra occasione, con Temptation Island Vip. Federica è stata infatti una delle single che ha portato allegria e scompiglio nel villaggio dei fidanzati. E proprio qui ha conosciuto Pago, il quale però è sembrato decisamente più interessato ad una sua “collega”, la bella Valentina Gallo.

L’ormai ex fidanzato di Serena Enardu aveva infatti scelto Valentina come sua confidente, e a lei si era legato molto nelle settimane in cui è rimasto sull’isola delle tentazioni. Eppure, una volta uscito dalla trasmissione – sappiamo bene in quale modo piuttosto sorprendente – è a Federica che si è avvicinato. In molti hanno avvistato i due insieme, che d’altronde non sembra abbiano fatto molto per nascondere il loro rapporto. La Spano, tra le altre cose, ha accompagnato Pago a farsi un tatuaggio, poi la coppia ha deciso di andare a cena fuori.

Insomma, in un attimo il gossip si è infiammato: se fino a poco fa l’attenzione era puntata sulla possibile relazione tra Pago e Miriana Trevisan, oggi tutti si chiedono se il cantante abbia una liaison con la giovane Federica. La curiosità è tanta che qualche fan ha approfittato di Instagram per chiedere dettagli alla diretta interessata. L’ex corteggiatrice, tra le sue Storie, ha dunque cercato di dissipare ogni dubbio: ciò che li unisce è solo una bella amicizia.

Non tutti sono rimasti soddisfatti da questa risposta. Qualcuno sognava già un nuovo amore per Pago, che a Temptation Island Vip ha dovuto affrontare una grande delusione. Ma l’ultima parola non è ancora detta: se son rose, fioriranno…