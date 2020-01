Pago svela perché non torna con Serena e lei piange su Instagram: “Una tortura”

editato in: da

Pago svela perché non torna con Serena Enardu al GF Vip e lei piange su Instagram lacrime amare. Il cantante continua a pensare all’ex compagna anche nella casa di Cinecittà e in questi giorni ha parlato spesso di lei, soprattutto insieme alle coinquiline Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia.

Pacifico Settembre – questo il suo vero nome – ha rivelato di essere ancora innamorato di Serena, ma di avere paura che, dopo la delusione provata a Temptation Island Vip, non sia più possibile tornare indietro. Il cantane infatti ha sofferto molto quando la sua fidanzata si è avvicinata al single Alessandro e ancora di più quando lei, durante il falò di confronto, ha confessato di non amarlo.

Un duro colpo per Pago che ora si trova di fronte a una scelta importante: perdonare Serena oppure no? La Enardu è entrata a sorpresa al GF Vip per chiedere all’artista di perdonarla, affermando di aver riscoperto il sentimento nei suoi confronti, ma lui ha ancora molti dubbi.

“Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi”, ha svelato Pago a Clizia. “Io quando c’è stato il televoto su di lei pensavo che tu avessi bisogno dei tuoi spazi – ha replicato la Incorvaia -, ma devo ammettere che lei invece aveva gli occhi di una donna innamorata che avrebbe fatto di tutto per riconquistarti”.

“Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata – ha ribadito Pago, parlando di Temptation Island Vip -. Colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato”.

Anche Paola Di Benedetto ha confessato di essere dalla parte della Enardu: “Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole – ha detto -. Ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento”. Le parole delle due donne hanno fatto riflettere Pago: “Questo infatti mi ha fatto molto piacere – ha ammesso -. Però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro”.

Su Instagram, Serena Enardu ha confessato di aver seguito il discorso di Pago e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Lo sto vedendo e non vi dico quanto è difficile vederlo e non poter parlare – ha confessato -. È una tortura, non lo guardo più. Per fortuna ci sono donne come Paola Di Benedetto e Clizia dentro”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi interrotto il video, sopraffatta dalle emozioni. Poco dopo è tornata per finire il discorso: “Sono donne intelligenti che non traggono conclusioni come altri che sono passati da lì e che per fortuna non ci sono più, con i loro ragionamenti maschilisti. Una persona come lui non si merita di sentirli perché in un momento tanto delicato fanno male, e poi possono fuorviare. Per fortuna ci sono queste piccole grandi donne che gli hanno fatto ragionamenti interessanti anche se sono giovanissime”.