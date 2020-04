Pago e Serena svelano cosa fanno a casa e la scelta sulle nozze

editato in: da

Pago e Serena Enardu svelano cosa fanno a casa e tornano a parlare delle nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante formano una delle coppie più discusse del momento, protagonisti prima di Temptation Island Vip, poi del GF Vip.

I due si erano separati nel corso del reality di Maria De Filippi a causa della vicinanza di Serena con il single Alessandro. In seguito la Enardu aveva cercato di riconquistare l’ex compagno entrando nella casa di Cinecittà. Serena e Pago hanno abbandonato lo show a pochi giorni di distanza dopo aver perso la sfida al televoto. Oggi, lontani dalle telecamere, i due sono più innamorati che mai.

La loro relazione, durata sette anni, ha subito una battuta d’arresto, ma l’amore non è mai finito e, dopo il ritorno di fiamma, la convivenza procede a gonfie vele. Intervistata dal settimanale Oggi, la coppia ha svelato che si sta riscoprendo.

“Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto – ha raccontato la Enardu – . Diciamo che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene. Impari a ridimensionare tutto. Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei. Pur sbagliando, ho capito molto. Abbiamo trovato una chiave di comprensione”.

In passato Serena aveva espresso il desiderio di sposare Pago, ma sembra che le nozze, almeno per ora, non ci saranno. In futuro la coppia potrebbe comunque decidere di giurarsi amore eterno, ma mai di fronte alle telecamere. “Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo – ha confessato la Enardu -. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino”.

Qualche tempo fa, ospite di Verissimo dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, Serena aveva svelato di sognare il matrimonio con Pago. “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza – aveva raccontato la Enardu a Verissimo -, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”.