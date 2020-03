Pago e Serena Enardu, le nuove rivelazioni del single Alessandro

editato in: da

Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip, torna a parlare di Pago e Serena Enardu. Come è noto l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si sono separati al termine del reality di Maria De Filippi. A pesare la vicinanza dell’imprenditrice sarda con il single Alessandro, conosciuto nel corso della trasmissione.

Durante la permanenza di Serena e Pago nella casa del GF Vip, Alfonso Signorini ha cercato di indagare riguardo il rapporto fra la Enardu e Alessandro. L’ex tentatore aveva svelato di aver incontrato l’imprenditrice dopo la fine di Temptation Island Vip. Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, l’ex tronista non aveva voluto svelare se era accaduto qualcosa.”Se dovessi dire di sì sareste tutti contenti – aveva detto -, se dovessi dire di no tutti penserebbero che comunque è un sì. Vi rimarrà il dubbio. Quello che è successo tra me e Alessandro resta privato”.

In questi giorni Alessandro è tornato a commentare la love story fra Pago e Serena. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti è tornata fra le braccia del cantante e la coppia, dopo l’esperienza del GF Vip è più unita che mai. La Enardu ha affermato più volte di voler sposare il fidanzato, anche se Pacifico per ora è apparso frenato riguardo le nozze.

“Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione – ha spiegato Alessandro al Magazine di Uomini e Donne -. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”.

L’ex tentatore ha affermato di aver voltato pagina e di volersi concentrare sul suo nuovo percorso a Uomini e Donne. Alessandro è infatti fra i corteggiatori di Giovanna Abate. “Penso se ne sia parlato già abbastanza – ha chiarito -. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”.