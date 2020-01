Pago e Serena: l’ex Miriana Trevisan dice la sua e svela la reazione del figlio

editato in: da

Dopo l’emozionante incontro fra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan commenta l’abbraccio fra l’ex e l’imprenditrice sarda, svelando anche la reazione del figlio Nicola. La showgirl e l’artista sono stati legati per oltre dieci anni, un amore forte che si è trasformato in rispetto e affetto reciproco dopo l’addio.

Dopo la fine della love story con Serena Enardu, la Trevisan aveva difeso Pago, aiutandolo a superare il momento difficile ed è tornata in questi giorni a dire la sua su un possibile ritorno di fiamma fra i due ex. “Secondo me è ancora innamorato – ha svelato sulle pagine del settimanale Chi -. Ma ha perso la fiducia. Sono certa, però, che non lascerebbe mai il Grande fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno del suo spazio”.

“Pago, dopo Temptation Island Vip, non ha cercato o voluto Serena – ha detto Miriana -. Ma si è goduto suo figlio e la famiglia per ricominciare […] Serena sta compiendo un percorso personale perché solo ora si è resa conto veramente di tutto. Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del GF Vip è stata un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro lei. […] Se ho sentito Serena? Non ho nemmeno il suo numero di telefono, faccia lei. Ma è stata una scelta di Pago quella di tenerci separate”.

Miriana Trevisan ha poi raccontato la reazione di Nicola, il figlio di 10 anni, di fronte all’incontro fra Pago e Serena. “Ha detto: ‘Mamma, non mi interessano queste cose, me ne vado a giocare’, e non è più tornato a vedere suo papà in tv – ha spiegato -. Non aggiungo altro. Preferisce vedere le dirette divertenti e commenta durante la giornata. Lo ha fatto con molta semplicità”.

Nel frattempo Serena Enardu è decisa a non arrendersi. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di essere pronta a riconquistare Pago quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip.