Pago potrebbe perdonare Serena Enardu e lei lo prende in giro

Pago ammette che potrebbe perdonare Serena Enardu dopo l’addio e lei lo prende in giro. Non sembra finita la guerra a distanza fra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne che si sono separati dopo un breve ritorno di fiamma. La lunga love story era terminata, ormai quasi un anno fa, a Temptation Island Vip, dove Serena, pericolosamente vicina al single Alessandro, aveva ammesso di non amare più Pago. Dopo la fine del reality però l’imprenditrice sarda aveva cambiato idea e, per cercare di riconquistare l’ex, aveva preso parte al GF Vip.

Pago e Serena avevano lasciato il Grande Fratello Vip felici e innamorati, sognando un figlio e le nozze. Poi il colpo di scena con un addio segnato da veleni e botte e risposta. Dopo la fine della relazione Pago aveva svelato di aver lasciato la Enardu a causa di una storia, tenuta segreta, con Alessandro Graziani, mentre lei aveva smentito, accusandolo di volersi fare solo pubblicità.

A far discutere, ancora una volta, gli ex, è un’intervista rilasciata da Pago. L’artista ed ex di Miriana Trevisan ha spiegato di amare ancora Serena, ma di non poterla perdonare. “Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo – ha detto al settimanale Oggi -: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito”. Il cantante ha inoltre spiegato che i due erano già in crisi prima di scoprire dei messaggi dell’ex tentatore di Temptation Island: “Stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi – ha detto, senza nascondere la possibilità di un ritorno di fiamma -. Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

L’intervista è stata letta anche da Serena Enardu che ha commentato nelle Stories di Instagram, ironizzando sulle parole dell’ex compagno. “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo! – ha detto – L’importante è crederci […] Io..boh… Ho vissuto un’altra storia”.