Pago parla di Serena Enardu e fa una confessione importante

editato in: da

Pago torna a parlare di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip e fa una confessione sulla loro storia d’amore. “Raccontami di Serena, state ancora insieme?”, gli ha chiesto Fernanda Lessa nel corso di una chiacchierata. “No”, ha risposto il cantante, confondendo così la modella che ha domandato: “E cosa è venuta a fare qui dentro allora?”.

Pacifico Settembre ha quindi svelato che Serena Enardu avrebbe cercato di riconquistarlo più volte dopo l’addio a Temptation Island Vip, ma che lui l’avrebbe sempre allontanata. A decretare la fine della love story sarebbe stata non solo la vicinanza con il single Alessandro, ma anche dei problemi che i due non avevano mai affrontato.

“Lei – ha confessato Pago – voleva solo finire la storia, quando uno la vuole finire, vede tutto brutto, ti ricordi solo le cose che vanno male. Tralasciando i modi, abbiamo capito che quando le cose non vanno bisogna parlare e affrontare i problemi. Lei è venuta qua perché era già un po’ di tempo che cercava un riavvicinamento e io ho fatto fatica ad allontanarla perché la amo ancora”.

Pago è convinto che la sua permanenza nella casa del GF Vip gli consentirà di chiarirsi le idee e capire se vuole davvero tornare con Serena Enardu. “Non so se sto bene da solo o se voglio ricominciare da zero – ha spiegato l’artista -. Il bicchiere ormai è rotto, e se torniamo insieme non voglio passare il resto della mia vita a ripensare a ciò che è successo. Ho sofferto troppo, e ora voglio pensare a me, voglio superare questa cosa”.

Nel frattempo Serena spera di tornare con Pago e su Instagram non ha più dubbi. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha dichiarato tutto il suo amore all’ex con un post che non lascia spazio ai dubbi. “I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore – ha scritto -. Mi manchi”.