Oscar, Pierfrancesco Favino tra i membri degli Academy Awards. Il commento su Instagram

Pierfrancesco Favino è stato scelto tra i nuovi membri italiani dell’Academy Awards per il 2020 che avranno il compito di votare gli Oscar. L’attore su Instagram ha commentato la notizia.

Tra le Stories infatti Favino ha condiviso l’immagine di benvenuto dell’Academy dove si ufficializza il suo ingresso come membro commentando su Instagram con un semplice ma quanto efficace “So soddisfazioni“. E di soddisfazioni l’attore romano ne ha avute parecchie, a cominciare dal David di Donatello (guarda il video in alto) come miglior attore protagonista per Il traditore di Marco Bellocchio, in cui veste i panni di Tommaso Buscetta. Mentre per il film Hammamet di Gianni Amelio, dove interpreta Bettino Craxi, ha ricevuto una nomination come Migliore Attore Protagonista ai Nastri D’Argento 2020. Lo scorso giugno si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Volonté.

E adesso arriva la nomina a membro dell’Academy, pronto ad assegnare gli Oscar 2021 che si terranno il 25 aprile. Tra gli 800 nuovi nomi, per l’Italia, oltre a Favino ci saranno anche le registe Francesca Archibugi, Cristina Comencini, Maria Sole Tognazzi, solo per citarne alcuni.

La notizia è subito rimbalzata sui social. Su Twitter in molti si sono precipitati a fare le congratulazioni all’attore romano, amatissimo, non solo per le sue magistrali interpretazioni cinematografiche ma anche come uomo di spettacolo. Indimenticabile la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018.

Su Twitter c’è chi parla di “eccellenza italiana” e chi di “patrimonio dell’umanità”. Chi esulta: “Pierfrancesco #Favino membro degli Academy Awards. Bandiera italiana Bellissima notizia! Voterà per i prossimi #Oscar Congratulazioni!”. E chi lo vorrebbe tra i candidati della preziosa statuetta: “Felicissimissima per Pierfrancesco Favino nell’Academy ma quanto meriterebbe di vincerlo lui un Oscar nessuno in Italia”.