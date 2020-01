Ornella Muti sfila a 64 anni per Ulyana Sergeenko

editato in: da

Ornella Muti, simbolo erotico anni ’80 e ancora oggi (non a caso uno dei suoi personaggi iconici, la principessa Aura di Flash Gordon del 1980 è apparso in una scena di Sex Education 2, la serie Netflix del momento), ha sfilato alla Paris Fashion Week. L’attrice romana, che compirà 65 anni a marzo 2020, è stata ospite d’onore, durante la settimana della Haute Couture, alla sfilata dell’amica stilista russa Ulyana Sergeenko.

Insieme alla regina del burlesque Dita Von Teese, Ornella Muti, vero nome Francesca Romana Rivelli , ha debuttato come modella, fasciata in un bellissimo abito laminato color écru.

Ornella, l’attrice più bella ed amata del cinema a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, è ancora bellissima. Merito di uno stile di vita sano, di una alimentazione curata, e dello yoga, che pratica da tempo. Ama prendersi cura del suo corpo e della sua mente, ha confessato in più interviste.

La Muti, dopo due matrimoni falliti, il primo giovanissima con Alessio Orano, dal 1974 al 1981, poi con Federico Facchinetti, dal 1988 al 1996, padre di due dei suoi tre figli, e una lunga relazione con il chirurgo estetico Stefano Piccolo, ha trovato l’amore e la serenità accanto al Fabrice Kerhervé, imprenditore francese più giovane di 10 anni, con cui è fidanzata dal 2008.

Di lui Ornella dice: “È una storia complicata. Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco. Ma io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò mai più di nessun altro“.