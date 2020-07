Olivia Paladino, la fidanzata di Conte è sempre più bella: il look total black è un incanto

editato in: da

Elegante, discreta e bellissima: Olivia Paladino, fidanzata di Giuseppe Conte, è comparsa di nuovo in pubblico accanto al premier. Ancora una volta la first lady si è rivelata all’altezza delle aspettative, sfoggiando un look total black che ha incantato tutti. Biondissima e chic, la compagna di Conte è apparsa a sorpresa alla prima del Cinema America, sedendosi in prima fila. La coppia si è accomodata a terra, fra i cucini per assistere alla proiezione di La bella vita di Virzì.

Da sempre lontana dai riflettori, Olivia è apparsa solo pochissime volte accanto a Conte, nonostante la loro relazione duri da tempo. Impossibile non notarla all’arena estiva del Piccolo America, a Trastevere. I due sono arrivati mano nella mano, entrambi elegantissimi e con le mascherine coordinate, pronti per godersi una serata all’insegna del cinema. Per l’occasione la Paladino ha scelto un tubino nero che metteva in evidenza il fisico da modella, con una gonna ricamata e una cinta. Come accade spesso, per la sua uscita romana Olivia ha deciso di lasciare i capelli biondi sciolti sulle spalle. Stilosa e bellissima, la fidanzata del Primo Ministro ha una classe innata e un grande senso della moda, non a caso i suoi look sono sempre perfetti. Anche in quest’occasione, grazie a un vestito nero e gli accessori giusti, l’imprenditrice non ha deluso le aspettative.

Riservatissima e allergica ai gossip, Olivia ha partecipato a pochissimi eventi insieme a Giuseppe Conte. I due sono legati da qualche anno, ma la Paladino preferisce vivere la love story in privato e senza clamori. Donna bellissima e di successo, lavora come manager nel settore alberghiero. Suo padre infatti è un noto imprenditore e il proprietario dell’Hotel Plaza di Roma. Sua madre è invece Ewa Aulin, modella svedese e attrice protagonista di diversi film italiani fra gli anni 70 e 90. Olivia non è presente su Instagram o Facebook, di lei si sa poco e niente. L’unica certezza è che ha rubato il cuore del premier dopo la fine dell’amore con l’ex moglie Valentina Fico da cui ha avuto il figlio Niccolò. Anche la Paladino avrebbe una figlia che si chiama Eva, frutto di una precedente relazione.