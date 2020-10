Olivia Newton-John lotta ancora contro il cancro: “Lo supererò di nuovo”

editato in: da

Olivia Newton-John racconta la sua battaglia contro il cancro e la voglia di vivere che non l’ha mai abbandonata. Era il 1978 quando nei panni della dolce Sandy, accanto a John Travolta, conquistò il pubblico di tutto il mondo. Da allora sono passati anni, ma Olivia è ancora la ragazza battagliera e splendida della pellicola.

A 72 anni la diva sta facendo i conti con la terza diagnosi di cancro. Sono trascorsi 28 anni da quando il male le fu diagnosticato per la prima volta e Olivia Newton-John non ha mai smesso di lottare. “Sto bene, sono forte – ha detto in un’intervista al Guardian -. Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo nella tua testa”. Nel 2017 l’attrice ha scoperto che il cancro era tornato: “È stato parte della mia vita per così tanto tempo, ho sentito subito che qualcosa non andava”. Olivia non ha nascosto la sua preoccupazione, ma ha sempre concluso: “Lo supererò di nuovo”.

Dalla diagnosi i momenti difficili non sono mancati. Nel 2018 il tumore si è diffuso anche alle ossa, debilitando molto la diva. “Ero così debole. Avevo un deambulatore, un bastone e delle stampelle, ma ora cammino di nuovo”, ha confessato la Newton-John, affermando di “avere un marito meraviglioso al mio fianco e mia figlia che viene a farmi visita”.

Forte, bellissima e unica, Olivia ha affermato di non considerarsi una persona malata. “Non penso a me stessa come malata di cancro – ha detto -, e non voglio vederla nemmeno come una lotta perché non mi piace la guerra. Non mi piace combattere ovunque sia”. Nel corso degli anni l’attrice ha imparato a guardare la malattia da un altro punto di vista. “Lo vedo come il viaggio della mia vita. Mi ha dato uno scopo e mi ha insegnato molto sulla compassione […] Il cancro non è una condanna a morte. È stato un dono. Non lo auguro a nessun altro. Ma per me è stato importante nella mia vita”.

“Penso che ogni giorno sia una benedizione – ha concluso -. Non sai mai quando il tuo tempo finirà. Abbiamo tutti un tempo limitato su questo pianeta e dobbiamo solo esserne grati”. Per questo ha chiesto ai suoi medici di non fare previsioni. “Invecchiando, acquisisci saggezza – ha svelato -. Ti rendi conto che ce la farai e sopravviverai. Come la pandemia: queste cose accadono, ma la vita va avanti”.