Chi è Nunzia Taglialatela, la single di Temptation Island

Fra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island c’è Nunzia Taglialatela, single e tentatrice che ha conquistato Alberto, fidanzato di Speranza. Trent’anni e un fisico da modella, è originaria di Mugnano di Napoli e lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento femminile. Molto attiva su Instagram, ha una passione per i viaggio e la cucina.

Per Nunzia Taglialatela, Temptation Island è la prima esperienza televisiva importante. La tentatrice si è fatta notare da subito, creando un buon feeling con Alberto. Quest’ultimo, legato da ben 16 anni a Speranza, è rimasto stregato dalla ragazza, tanto da mettere in dubbio il suo rapporto con la fidanzata che ha più volte criticato di fronte alle telecamere.

“Non si chiede perché dopo 16 anni non siamo andati a convivere o perché non ci sposiamo? – ha chiesto retoricamente Alberto, confidandosi con Nunzia riguardo la sua fidanzata -. Per lei invece va tutto bene. Invece non è così, a me non sembra che le cose stiano andando come dovrebbero”. La tentatrice ha commentato più volte il rapporto di Alberto con la fidanzata: “Tu mi fai spazio e io lo percepisco”, ha detto la single di Temptation Island. “Secondo me ci dobbiamo allontanare – è stata la risposta di lui -, perché poi quando usciamo che facciamo? Io, attualmente, ho preso una ragazza che è il carattere di donna che non è per me, proprio l’antidonna”.

Nel corso dei giorni Nunzia e Alberto si sono avvicinati sempre di più, fra esterne e feste sulla spiaggia. “Sto bene con te, me lo si legge negli occhi”, ha confessato lui e Nunzia ha risposto: “Se io vedo il mio uomo che sta bene, mi faccio una domanda, perché secondo te non molla con te?”. Il tutto sotto gli occhi attenti di Speranza che ha seguito l’evolversi del rapporto attraverso i video portati da Alessia Marcuzzi ai falò: “A questo punto, non ho dubbi che mi abbia fatto di tutto, fuori – ha commentato amaramente -. Non mi sono mai fidata di lui, ma non l’ho mai scoperto. Non mi ami più, ok, però fermati a pensare che di là c’è qualcuno. Mi è scaduto proprio, provo un senso di schifo totale”.