Nozze Pamela Prati: Verissimo smentisce le parole di Mark Caltagirone

Dopo settimane di polemiche e gossip, Mark Caltagirone ha deciso di uscire allo scoperto e rilasciare alcune dichiarazioni riguardo le nozze con Pamela Prati e l’esclusiva di Verissimo. L’imprenditore, che il prossimo 8 maggio sposerà la showgirl sarda, non ha mai voluto svelare la sua identità, mostrandosi in video o in foto, ma ha accettato di rispondere ad alcune domande di Barbara D’Urso.

Nel corso di Live – Non è la D’Urso, l’imprenditore romano ha confermato il matrimonio con la Prati e ha replicato a chi l’accusa di non aver difeso abbastanza la futura moglie. Secondo molti infatti, dopo il malore della soubrette, l’uomo avrebbe potuto farsi vedere, fugando ogni dubbio riguardo la sua esistenza e le presunte “nozze fantasma”.

Caltagirone si è difeso affermando che non può mostrarsi per via di un contratto in esclusiva con Verissimo, come spiegato tempo prima anche da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, amiche e manager della Prati. “Io mi sposerò con Pamela Prati – ha detto l’uomo, in collegamento telefonico -. Sono Marco Caltagirone e l’8 maggio mi sposerò in chiesa con lei. Sono molto contrariato da quanto sta succedendo. Mi sembra tutto troppo assurdo”.

“Io al momento non posso apparire perché ho un contratto di esclusiva con Verissimo – ha spiegato -. Sono una persona molto discreta e non mi va di apparire, in questo momento però non voglio, ma nemmeno posso. Vedere infamate le persone a cui voglio molto bene mi ha fatto male – ha concluso -. Ho acconsentito affinché se ne parlasse in televisione perché Pamela fa parte di questo mondo e rispetto il fatto che lei faccia tv. Dunque mi sembra giusto condividere con lei questa gioia e di farlo pubblicamente”.

Immediata la replica di Verissimo, che tramite l’account ufficiale ha smentito le parole dell’imprenditore. “Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati – si legge nel messaggio -, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”.

Il mistero dunque si infittisce: perché Mark Caltagirone ha scelto di non mostrarsi nonostante potesse farlo?