Non è la Rai, Pamela Petrarolo incinta: l’annuncio da Barbara D’Urso

Pamela Petrarolo, ex star di Non è la Rai, diventerà mamma per la terza volta a 43 anni. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl nel salotto di Barbara D’Urso. Ospite di Pomeriggio Cinque, Pamela ha raccontato alla D’Urso di aver scoperto di essere incinta durante le settimane di quarantena.

Una lieta notizia che ha reso molto felice la Petrarolo, già mamma di due bimbe nate dal suo legame (finito) con Gianluca. Qualche tempo fa, proprio nei programmi di Barbara D’Urso, la cantante aveva svelato i problemi di salute della figlia, commuovendo tutti. Oggi l’ex protagonista di Non è la Rai è legata a un altro uomo, Giovanni, da cui avrà un bambino. “Ho un ciclo regolare – ha svelato, intervenendo in collegamento da casa sua -. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: ‘Vendo più test di gravidanza che mascherine’”.

Pamela Petrarolo ha poi scoperto da sola di essere incinta: “Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno – ha confessato a Barbara D’Urso -. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

L’annuncio della gravidanza è avvenuto il giorno di Pasqua. “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua – ha rivelato a Pomeriggio Cinque -. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felice”.

Arrivata al successo grazie al programma di Gianni Boncompagni, Pamela Petrarolo oggi fa la cantante e ha 43 anni. A Non è la Rai era conosciuta come The Voice e ha continuato anche dopo la fine dello show a coltivare la sua passione per il canto. In studio la showgirl ha ricevuto gli auguri di Barbara D’Urso, che spesso ha scelto di averla in trasmissione per ricordare il suo passato televisivo e raccontare il suo present.