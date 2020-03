Nina Moric si confessa e svela la verità sul flirt con Ezio Denti

editato in: da

Nina Moric si confessa su Instagram e parla del rapporto con Ezio Denti. Negli ultimi giorni erano apparse alcune foto in cui la modella abbracciava il criminologo della macchina della verità di Barbara D’Urso. Da subito si era parlato di un flirt fra i due, nato negli studi di Live – Non è la D’Urso, dove Nina è stata spesso ospite per raccontare le sue vicende personali legate a Luigi Mario Favoloso.

L’ex modella e l’imprenditore infatti si sono scontrati più volte in televisione. La Moric afferma che Favoloso sarebbe stato violento sia nei suoi confronti che in quelli di Carlos, suo figlio, mentre Luigi Mario continua a dichiararsi innocente. Per dimostrare la verità delle sue affermazioni, Nina aveva accettato di sottoporsi alla macchina della verità. A partecipare al test era stato proprio Ezio Denti, fra i massimi esperti in questo settore e consulente in numerose trasmissioni. Poco dopo la Moric aveva annunciato di aver assunto il detective per indagare su Favoloso ed erano comparse delle foto in cui i due apparivano molto intimi.

Nina è di nuovo innamorata? La risposta è arrivata proprio dalla modella che ha replicato alle affermazioni di alcuni follower. “Basta con sto curati – ha scritto su Instagram -. Ho già detto che sto facendo una terapia che cura i traumi. Per non bastare frequento anche un bravo psichiatra. Stare male purtroppo succede a molte persone – ha aggiunto –, ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi, non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e non si stanno facendo curare”. E a chi le ha chiesto se Ezio Denti fosse il suo nuovo amore ha risposto: “No!”.

Nessuna relazione dunque per la modella, ma la volontà di prendersi solo cura di sè stessa. Oggi Nina è concentrata solo sul figlio Carlos e ha recuperato il rapporto con Fabrizio Corona, suo ex marito a cui è molto legata.