Nina Moric e Fabrizio Corona: la festa per i 18 anni di Carlos

Carlos Corona ha spento 18 candeline. Nato l’8 agosto 2002, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric ha ricevuto, tra i primissimi auguri, proprio quelli di mamma e papà. La bellissima modella croata, molto attiva su Instagram, ha cominciato da ieri a ricordare il compleanno dell’adorato figlio, con dolcissime dediche social ma soprattutto con istantanee della festa organizzata per lui.

Nelle Stories si vede la ex moglie di Fabrizio Corona, splendida con i lunghi capelli raccolti in una coda e un bellissimo vestito bianco con maniche larghe e scenografiche, che documenta il party, organizzato in casa e caratterizzato dalla presenza di diversi amici e parenti (p.e. la signora Gabriella, madre di Fabrizio Corona).

Dopo i momenti dedicati alla festa, sul profilo social di Nina Moric – che non parteciperà al Grande Fratello Vip 5 – si è aperta una parentesi nostalgica. La modella 44enne, attualmente fidanzata con Vincenzo Chirico, ha infatti postato un video di un compleanno di Carlos di diversi anni fa, un filmato in cui si vede lui bambino che, circondato dagli amici che intonano una canzone in croato, soffia sulla torta con le candeline.

Gli auguri al neo maggiorenne sono arrivati anche da papà Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha scelto di ricordare il giorno speciale del figlio documentando su Instagram la festa e pubblicando una foto che vede lui, Nina Moric e Carlos assieme sul divano di casa, con la modella croata che tiene in braccio il figlio neonato di un loro amico.

“Amore, per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. Anche se sei diventato grande, rimani il nostro cucciolo”: queste le parole scelte da Corona per omaggiare il figlio nel giorno della sua maggiore età e per accompagnare un post che, come diversi altri in questi mesi, testimonia quella che sembra essere proprio una ritrovata armonia con l’ex consorte.

Dopo gli anni burrascosi successivi al loro addio, Nina Moric e Fabrizio Corona, che hanno vissuto un amore sotto i riflettori fin dalla nascita, hanno ricucito i rapporti anche per il bene di Carlos. Oggi, come dimostrano le foto e le Stories del party, sono una famiglia felice che, a quanto pare, si è finalmente lasciata alle spalle i dolori del passato.