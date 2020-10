Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto: il regalo dolce di Nek per la vedova di Pavarotti

editato in: da

Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinarelli e il regalo di Nek per la vedova di Luciano Pavarotti è il più dolce e romantico che ci sia. A 13 anni dalla scomparsa del grande tenore, Nicoletta ha pronunciato il suo secondo “sì”. La manager ha sposato il compagno 52enne nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, a Bologna, conosciuta dai cittadini come Antoniano.

“Quando l’ho conosciuto si è illuminato tutto – ha raccontato Nicoletta a Chi -. Con lui sono felice e ho riscoperto in me la voglia di ricostruire una famiglia […] Ci siamo conosciuti circa un anno fa, ma l’amore è arrivato trotterellando e poi si è messo a galoppare, così abbiamo deciso di vivere insieme il lockdown ed è stato bellissimo. Lui è romantico e mi fa sorprese stupende ma, soprattutto, è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo con mia figlia Alice, la cosa più importante. Un bambino insieme? Non ne abbiamo mai parlato, c’è già Alice che è la mia gioia. Ma nella vita non si sa mai”.

Presenti alla cerimonia 150 invitati, fra cui parenti e tanti amici vip. Il più emozionato è stato senza dubbio Nek che ha un legame speciale con Nicoletta Mantovani e ha voluto farle un regalo nel giorno delle nozze. Chitarra in mano e voce limpida, Filippo Neviani si è esibito durante la cerimonia. L’artista ha cantato per gli sposi Hallelujah, la celebre canzone di Leonard Cohen. Un’esibizione commossa ed emozionante che è stata immortalata in un video e pubblicata su Instagram dallo stesso Nek. Nella clip, apparsa nelle Stories, Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, in piedi di fronte all’altare, si tengono per mano e ascoltano rapiti il cantante.

“A Nicoletta e Alberto, per la loro vita insieme. Auguri!”, ha scritto Nek. L’artista ha partecipato alla cerimonia insieme alla moglie che ha condiviso la gioia per le nozze della Mantovani sul suo profilo Instagram, pubblicando foto e video della giornata. Presente alle nozze anche Alice, la figlia della Mantovani, frutto del suo amore per Luciano Pavarotti.

“Rimarrà sempre una persona importante della mia vita – aveva svelato Nicoletta a Chi, parlando del tenore – e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”.

Le nozze con Alberto Tinarelli sono arrivate dopo quasi un anno d’amore e un lockdown che ha unito ancora di più i due. “Alberto è un uomo meraviglioso – aveva spiegato lei -. Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”.