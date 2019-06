Cosa fa nella vita Nicola Tedde di Temptation Island 2019

editato in: da

Nicola Tedde, trent’anni anni, arriva a Temptation Island in compagnia della fidanzata, la bionda Sabrina Martinengo.

Nicola è cresciuto in Sardegna e vive in Piemonte. È giovane, sportivo, amante dei viaggi, dell’avventura e dell’aria aperta. Nella vita lavora come dipendente di un’azienda alimentare.

Prima di conoscere Sabrina Martinengo ha avuto molte storie, sempre con coetanee ma mai nessuna donna, dice, gli aveva fatto provare le emozioni che ha provato con l’attuale compagna.

Sabrina ha quarantadue anni, dodici in più di Nicola e questo, all’inizio, è stato un elemento di novità e curiosità che ha convinto il ragazzo a buttarsi nella relazione con lei.

Nicola non era mai stato con una donna più grande di lui. Sabrina non era mai stata con un uomo più giovane. L’alchimia, tra loro, è scattata anche per questo. Ed è proprio la differenza d’età che contraddistingue loro tra tutte le altre coppie di Temptation Island e che incuriosisce particolarmente i telespettatori.

Tra Sabrina, mamma di quattro figli avuti dai due precedenti matrimoni, e il giovane Nicola, è stato lui a prendere l’iniziativa e a fare il primo passo. Avvistata Sabrina sui social network, come racconta lui stesso: “non c’ho pensato due volte a chiedergli l’amicizia”.

In breve il rapporto virtuale si è trasformato in una conoscenza reale e alla fine è diventata una vera storia d’amore. Nicola Tedde sta con Sabrina Martinengo ormai da due anni, ma i due non sono ancora andati a vivere insieme.

Quello che vivacizza il loro rapporto, la differenza di età, è anche ciò che lo rende più complesso. Nicola ha scelto di tuffarsi nell’avventura di Temptation Island con Sabrina proprio per mettere ancora più alla prova il loro amore, per vedere se reggerà alle “tentazioni” e alle tensioni del reality targato Mediaset.

Di certo, l’inizio dell’avventura della coppia sull’isola della tentazione ha già creato bei grattacapi a Nicola che, durante la prima puntata, ha assistito al nascere del feeling tra la ‘sua’ Sabrina e il tentatore Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

La reazione di Nicola in realtà è sembrata abbastanza tiepida, ma il giovane fidanzato di Sabrina si distingue per avere un carattere piuttosto riservato. Bisognerà seguire l’evoluzione del reality per scoprire le sue vere emozioni, e se la sua storia con Sabrina reggerà alla prova Temptation Island.