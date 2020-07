Naya Rivera, l’ultimo messaggio su Instagram prima di sparire

editato in: da

“Solo noi due”: è dedicato al figlio Josey l’ultimo messaggio su Instagram di Naya Rivera. Parole scritte prima di sparire nel nulla durante una gita nel lago Piru in California. La star di Glee, amatissima dai fan della serie con Lea Michele, era legatissima al suo bambino.

I due avevano deciso di concedersi qualche ora di relax. Una gita madre-figlio in un lago da sogno che si è trasformata in un incubo quando Naya non è più tornata sulla barca dopo essersi allontanata per fare un bagno. Quando l’attrice non ha riportato all’orario prestabilito, lo staff della ditta di noleggio ha deciso di uscire a cercarla. Josey è stato ritrovato a bordo dell’imbarcazione, illeso, mentre non c’era nessuna traccia della Rivera.

La star di Glee aveva un rapporto speciale con il piccolo Josey, 4 anni. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Naya, l’attrice coccola il suo bambino. “Solo noi due”, si legge nella didascalia che racconta di una mamma amorevole e dolcissima. Nel 2015, la Rivera aveva dato alla luce il bambino, nato dal suo matrimonio con Ryan Dorsey. I due si erano sposati nel 2014, per divorziare quattro anni dopo.

Classe 1987, Naya Rivera ha iniziato a recitare quando aveva solamente 4 ani, partecipando a numerose sit-com di successo, come l’indimenticabile Willy, il principe di Bel Air, ma anche Otto sotto un tetto e Baywatch. La fama mondiale per lei è arrivata grazie al ruolo della cheerleader Santana Lopez, personaggio interpretato per ben sei stagioni, e che l’ha fatta amare dal pubblico. Un successo consolidato da tante altre avventure televisive e da un talento che non è mai stato messo in dubbio.

“Dovete ripetervi che ce la potete fare sempre – aveva raccontato l’attrice qualche tempo fa, ospite del Giffoni Film Festival, rivolgendosi ai fan -. Rimanete ancorati al vostro sogno nonostante quello che gli altri vi possano dire. Naturalmente la preparazione è fondamentale, così come la fortuna, ma ci vuole una forte fede. Credete in voi stessi e non lasciatevi abbattere dagli altri. La vita è troppo breve”.