Naya Rivera, l’ex marito rompe il silenzio su Instagram: “Una parte di te sarà sempre con noi”

Ryan Dorsey ha omaggiato il ricordo di Naya Rivera: a due settimane dalla scomparsa dell’attrice, l’ex marito ha commosso tutti con le sue parole di profondo dolore per la recente perdita.

Sul profilo Instagram dell’attore è spuntata una foto dove Josey, figlio suo e di Naya, è in braccio alla madre, mentre quest’ultima gli rivolge uno sguardo pieno d’amore. Quello stesso amore che ha spinto l’attrice a nuotare fino all’ultimo respiro per salvare la vita del figlio, sacrificando la sua.

“È così ingiusto. Non ci sono abbastanza parole per esprimere il vuoto lasciato nei cuori di tutti. Non riesco a credere che questa sia la vita adesso. Non so se ci crederò mai”, questi sono i pensieri di Ryan tramutate in parole. La notizia lo ha talmente scosso che ancora non è riuscito a realizzare quanto accaduto, per questo Ryan si è concesso diversi giorni prima di parlare pubblicamente del triste evento.

Il cordoglio virtuale di Ryan ha ricevuto tanto affetto da parte di tutti, soprattutto dai fan di Naya, che grazie a Santana Lopez – suo storico ruolo interpretato in Glee – si sono sentiti rappresentati, capiti e uniti nella lotta alle discriminazioni. Nel discorso dell’ex marito non mancano i dolci ricordi che i due attori hanno condiviso durante il loro matrimonio durato quattro anni, precisamente dal 2014 al 2018. Una volta separati, la coppia ha comunque deciso di crescere insieme Josey negli ultimi due anni, rimanendo una famiglia unita nonostante tutto. Proprio per questo Ryan ha voluto sottolineare che grazie al loro figlio, una parte di Naya sarà sempre con loro.

La vita è fatta di bei tempi e brutti momenti, ma con Josey qui è come se una parte di te sarà sempre con noi. Non dimenticherà mai da dove viene. Ci manchi. Noi ti ameremo per sempre. Ti voglio bene.

Ryan, infine, conclude l’omaggio per Naya Rivera ringraziando tutti quanti dell’affetto ricevuto in questi giorni e ne ha approfittato per esprimere un augurio di speranza: “Siate gentili con voi stessi, siate gentili con gli altri, perdonate, dimenticate, non provate rancore. Il tempo sulla Terra è prezioso e non potete sapere cosa potrebbe succedere. Tenete i vostri cari vicini e custoditene i preziosi momenti.”