Chi è Naya Rivera, la star di Glee

Attrice di successo e diva di Hollywood, Naya Rivera è un delle star più amate di Glee. Bellissima e talentuosa, ha raggiunto la fama grazie alla serie tv con Lea Michele in cui interpretava il ruolo di Santana Lopez. Classe 1987, la sua carriera è legata soprattutto alla televisione e a diversi personaggi delle sit-com molto apprezzati dal pubblico.

Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando aveva solo 4 anni, entrando nel cast de La Famiglia Reale, uno show prodotto da Eddie Murphy. Oltre a Glee, ha recitato anche in Willy, il principe di Bel-Air, Live Shot, Baywatch, Otto sotto un tetto, House Blend e Un genio in famiglia. L’abbiamo vista anche in Even Stevens e Il maestro cambiafaccia.

Naya Rivera è stata più volte premiata per la sua recitazione, vincendo tre ALMA Awards nelle categorie Favorite Female Music Artist e Favorite TV Actress-Comedy. La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da due grandi amori. Il primo per il rapper Big Sean, che è stato fidanzato anche con Ariana Grande, da cui si è separata poco prima di incontrare Ryan Dorsey, attore che ha sposato nel 2014 e che gli ha regalato il figlio Josey. La coppia si è lasciata nel 2018, ma ha comunque continuato ad avere buoni rapporti per amore del piccolo.

“Ho iniziato piccolissima e sofferto di grande pressione – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Grazia -, sicuramente più dei miei coetanei. Però per fortuna ho avuto due genitori intelligenti che mi hanno fatto studiare in un liceo pubblico, dove ho avuto tanto tempo per fare la stessa vita di tante altre ragazze. Magari nel frattempo seguivo lezioni di danza, recitavo, ma non mi sono persa un’adolescenza “normale”. Poi non mi pento di essermi concentrata da subito sul lavoro: se non l’avessi fatto non sarei mai arrivata dove sono”.

“Malgrado i rifiuti non ho mai rinunciato a sognare, a credere che prima o poi ce l’avrei fatta – aveva aggiunto -. Bisogna insistere e avere fiducia in se stessi e anche nella fortuna. Non mi fraintenda: io chiamo “fortuna” l’incontro magico tra talento, preparazione e opportunità: quando passa il treno che devi prendere al volo, non puoi farti trovare impreparata”.