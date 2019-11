Nadia Toffa, i suoi ultimi pensieri in un libro: l’annuncio della madre

editato in: da

Gli ultimi pensieri di Nadia Toffa in un libro, realizzato pochi mesi prima della sua morte. Ad annunciarlo è Margherita, la mamma della conduttrice delle Iene, che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato l’uscita del secondo libro di Nadia dopo Fiorire d’Inverno.

Lo scorso agosto l’inviata delle Iene si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro, ma nessuno l’ha dimenticata. Due anni durante i quali la Toffa non ha mai smesso di lottare, ma soprattutto di sorridere, anche su Instagram e Facebook, dove ha travolto tutti con la sua positività. Nadia sapeva che il male che aveva non le avrebbe dato scampo, ma questo non le ha impedito di lanciare messaggi importanti e lasciare un segno indelebile in migliaia di persone.

Lo sa bene mamma Margherita, la persona che è rimasta accanto alla Toffa sino alla fine e che ha deciso di raccogliere la sua eredità. Già qualche tempo fa aveva raccontato di aver trovato del materiale nel computer di Nadia e di voler portare avanti alcuni suoi progetti. Fra questi, a quanto pare, c’era anche quello di un libro.

“Cari amici – ha scritto sul profilo della conduttrice -, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia”.

Non fate bravi è il libro postumo della presentatrice, il secondo dopo Fiorire d’Inverno, dove la Toffa raccontava la battaglia contro il tumore con grande coraggio. In quelle pagine Nadia parlava apertamente della malattia e del modo in cui aveva voluto affrontarla con il sorriso, senza perdersi d’animo e cercando di trovare il lato positivo anche nel dramma che l’aveva colpita.