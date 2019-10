Nadia Toffa, reunion di 100 Iene per renderle omaggio

editato in: da

100 Iene per ricordare Nadia Toffa e per omaggiarla a due mesi dalla morte. Riparte così il programma di Italia Uno che per la giornalista è sempre stato una “seconda casa”. La trasmissione prenderà il via oggi con la nuova stagione, un inizio in salita dopo il tragico addio alla conduttrice, sconfitta ad agosto da un cancro.

La battaglia di Nadia è durata due anni e lei l’ha combattuta sempre con il sorriso, decisa a non abbandonare il suo posto alle Iene. Sino all’ultimo ha partecipato allo show, conducendo ed esibendosi nei balletti, anche se era troppo stanca per fare qualsiasi cosa.

Il giorno dei suoi funerali c’erano tutti, colleghi e amici, accorsi per darle l’ultimo saluto e ci saranno anche nella prima puntata delle Iene dove si realizzerà una speciale reunion. Cento protagonisti che nel corso di 23 anni dall’inizio della trasmissione hanno condiviso lo studio con Nadia, l’hanno conosciuta e sono rimasti affascinati dal suo sorriso.

Da Simona Ventura ad Alessandro Cattelan, da Luciana Littizzetto a Ilary Blasi, passando per Cristina Chiabotto, Enrico Lucci, Luca e Paolo, Victoria Cabello e Paolo Calabresi: tutti uniti per salutare Nadia, per renderle omaggio e per celebrare, ancora una volta, il suo coraggio e la forza.

“Nulla sarà più come prima” aveva detto le Iene il giorno della morte della Toffa, quel terribile 13 agosto che ha cambiato ogni cosa. D’altronde dimenticare il sorriso di Nadia è impossibile e quello che ha fatto in 40 anni di vita, le sue battaglie con le Iene, continuano ad essere ricordate ancora oggi.

Dopo lo splendido murales a Taranto che ha commosso tutti, la giunta regionale della Puglia, ha avviato le pratiche per intitolare l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto a Nadia. Un gesto per ringraziarla del suo impegno e del lavoro svolto con numerosi servizi sulla città pugliese e lo stato di salute dei cittadini.