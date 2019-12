Nadia Toffa, la madre rivela: “Innamorata di un uomo dolce. Lo lasciò con una scusa”

editato in: da

Nadia Toffa si era innamorata poco prima di morire, di un uomo “dolcissimo”, ma aveva deciso di allontanarlo quando aveva capito che la malattia non le avrebbe lasciato scampo. A raccontarlo è Margherita, l’amatissima mamma della giornalista, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per parlare della conduttrice delle Iene, scomparsa lo scorso agosto dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Nadia, che sorrideva sempre, nelle ultime settimane della sua vita era diventata debole e si rifiutava di incontrare gli amici. “Lei non lo ammetteva, ma alla fine era molto debole – ha raccontato la signora Margherita -. Non voleva più incontrare gli amici, per non farsi vedere ammalata”. La Toffa aveva svelato su Instagram di aver lasciato il fidanzato dopo che lui non l’aveva accompagnata a fare la chemioterapia.

Sua madre ha raccontato che in realtà quell’uomo era dolcissimo e sinceramente innamorato di Nadia, ma aveva scelto di farsi da parte, cogliendo la sofferenza della giornalista. “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui – ha spiegato – con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione”.

Un segreto, quello dell’amore per un uomo misterioso, che Nadia aveva custodito per diverso tempo, sino all’addio. Oggi a portare avanti i progetti e la memoria della Toffa c’è sua madre, la persona che le è rimasta accanto sino all’ultimo.

“Le ho raccontato una bugia – ha ricordato -: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali”. Anche se Nadia non c’è più le sue sorelle, il papà e la mamma la sentono molto vicina. Per questo celebreranno il Natale con il pensiero rivolto a lei.

“Quest’anno festeggeremo qui, in famiglia, come abbiamo sempre fatto – ha detto la signora Margherita -. Lei ci sarà, c’è. La sento, ho fede. Abbiamo parlato tanto del dopo, credeva nella reincarnazione. Diceva: ‘Mamma, meno male che ti ho incontrata. A te posso aprire l’anima’”.