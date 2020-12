Myrta Merlino si confessa su Marco Tardelli. E su Instagram svela come si rilassa

editato in: da

Myrta Merlino sta vivendo un momento d’oro, professionale e privato. L’amore con Marco Tardelli va a gonfie vele e ormai non può più tenerlo solo per sé, visto che fino ad ora sono stati la coppia vip più riservata.

In un’intervista al settimanale F, Myrta Merlino ha raccontato del suo rapporto con Tardelli e di come sia stato messo a dura prova dopo la sua “promozione” a signora della domenica in tv. Infatti, il suo programma, L’aria che tira, in onda su La7, si duplica con una versione per il pomeriggio della domenica, L’aria della domenica, sfidando quindi Mara Venier e Barbara D’Urso.

Un salto impegnativo con cui fare i conti per gestire lavoro, figli e amore, come spiega la conduttrice: “Io sono una madre di tre figli e spero di esserlo in modo decente, mi sono concessa il lusso straordinario di innamorarmi a 47 anni, ho un lavoro che mi fa stare bene, ma se a 30 anni potevo fare le nottate senza accorgermene, oggi sento i 50 e mi rendo conto che devo recuperare energia, ritagliando lo spazio per me, per i figli e per Marco”.

E poi pensandoci prosegue: ” Non avete idea di quante volte la sera arriva sotto la redazione per trascinarmi a casa. Ma quanto può durare che Tardelli mi rincorra? Eh, lui per ora mi sopporta… Mi devo proprio dare una regolata…”.

In effetti, non ha molto tempo da dedicare a se stessa (e agli affetti) come ammette: “Mi riposo poco effettivamente”. “D’altra parte, tutte le donne che tengono insieme figli, lavoro e amore non si fermano mai”. Ma in realtà ogni tanto si concede un po’ di relax come Myrta Merlino svela sul suo profilo Instagram.

La giornalista ha condiviso una foto che la ritrae nel salotto di casa seduta sul divano, intenta a godersi una tazza di tè e un biscotto con pepite di cioccolato, davvero goloso. Una piccola pausa, ma sempre con stile: Myrta indossa una camicia bianca, un paio di jeans e una calda sciarpa per proteggersi dal freddo. E il tè naturalmente è servito su un vassoio d’argento. Lei commenta: “Ogni tanto mi tolgo un vizio…anche se non dovrei 😜😜⁣”.

Mentre i follower le rispondono: “Ma puoi permetterti quello che vuoi sei in formissima e molto bella”. “È sempre al top”. E ancora: “Ciao myrta in questo periodo almeno una gioia ce la possiamo togliercela buona serata”.