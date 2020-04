Minghi: “Non ho il coronavirus, la mia medicina siete voi&#...

editato in: da

“Che bello ritrovarvi e stare di nuovo insieme su questa pagina che tanto amate”. Esordisce così Amedeo Minghi, in un video postato in diretta sul suo account Facebook.

Il cantante, 72 anni si trova ricoverato in un ospedale romano. E indossa la mascherina per sicurezza. Ma, ci tiene a precisare, non ha contratto il Coronavirus e non ha il COVID-19. Sono altri i motivi che lo hanno portato al ricovero.

Non ho mai detto che ho il coronavirus. Sono tutte illazioni, io ho parlato d’altro, qui si tratta di cose diverse. Tante piccole cose che mi hanno creato un disagio. E mi hanno portato qui.

Minghi precisa anzi che interverrà con azioni legali contro chi ha fatto tali insinuazioni.

Il motivo della sua ricomparsa, a sorpresa e dopo tanto tempo, sui social, è per ristabilire un contatto con i suoi numerosi fan, che aveva per tanto tempo trascurato.