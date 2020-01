Milly Carlucci batte Signorini: Il Cantante Mascherato trionfa sul GF Vip

editato in: da

Milly Carlucci trionfa con Il Cantante Mascherato e batte il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’esperimento, almeno per ora, sembra riuscito e il format che arriva dalla Corea ha incuriosito il pubblico. Ancora una volta la conduttrice di Ballando con le Stelle ha fatto centro, riuscendo a superare un programma forte come il GF Vip.

La seconda puntata del reality condotto da Signorini non ha retto il confronto con Il Cantante Mascherato, che ha ottenuto gli ascolti più alti della serata. Lo show della Carlucci ha totalizzato il 20,85% di share, pari a 4.437.000 telespettatori, mentre il Grande Fratello Vip di Signorini è calato al 16,76% di share con 2.922.000 spettatori, meno rispetto al debutto.

Il Cantante Mascherato ha incuriosito i telespettatori che si sono divertiti a scoprire chi ci fosse nascosto dietro le maschere del Leone, Coniglio, Mastino, Mostro, Angelo, Unicorno, Barboncino e Pavone. L’unico aspetto che non ha ancora convinto il pubblico sembra essere la giuria. I giudici non sembrano trovarsi a loro agio nel ruolo e sbagliano previsioni continuamente, facendo infuriare gli utenti sui social. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti sono stati duramente criticati, così come Patty Pravo e Mariotto.

Ilenia Pastorelli, forse la più spontanea, si è lasciata andare a diverse gaffe nel corso della prima puntata che hanno messo in difficoltà Milly Carlucci. L’attrice romana infatti ha parlato più volte di Pupo nonostante il cantante si trovasse in quel momento nello studio del Grande Fratello Vip. Di certo nelle prossime puntate ci sarà tempo per migliorare la formula, nel frattempo la conduttrice si gode il successo del Cantante Mascherato.

E Signorini? L’ingresso in casa di Serena Enardu, poi buttata fuori dal televoto, per incontrare Pago, non ha convinto molti telespettatori, così come lo scontro fra Imma Battaglia e Licia Nunez per il presunto tradimento con Eva Grimaldi. Nonostante ciò anche il GF Vip è appena iniziato e ci sarà modo, nel corso degli appuntamenti, di migliorare il ritmo e il pathos.