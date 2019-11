Michelle Hunziker svela su Instagram l’albero di Natale e Aurora commuove

editato in: da

Michelle Hunziker batte tutti sul tempo e a metà novembre ha già fatto l’albero di Natale. È una tradizione di casa Trussardi, portarsi avanti coi decori natalizi, spiega la presentatrice nelle Stories di Instagram.

Prima di lei ha fatto solo Melania Trump che già a luglio era alle prese con gli addobbi, ma la Casa Bianca è probabilmente un tantino più impegnativa della magione di Michelle. Sta di fatto che la conduttrice svizzera, aiutata dalle sue “monelle”, ossia le figlie piccole Sole e Celeste ha già adornato l’albero di Natale e lo svela su Instagram.

Le piccoline si sono impegnate a decorarlo con palline rosse, luci chiare e teneri peluche a forma di scoiattolo e gufetto. Con l’aiuto della mamma hanno sistemato a puntino i decori e il risultato finale è insuperabile.

Mentre la Hunziker si divide tra i doveri di casa con Sole e Celeste e gli impegni di lavoro con J-Ax alle prese con la nuova edizione di All Together Now, la figlia maggiore di Michelle ed Eros Ramazzotti, Aurora, ne approfitta per lanciare via Instagram la più sdolcinata tra le dediche d’amore al suo Goffredo Cerza:

Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne.

Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c’è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po’ più freddo.

So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò.

Aurora è di una tenerezza infinita e di fronte a queste parole è difficile trattenere la commozione. I due fidanzati vivono lontani, lei a Milano, lui a Londra e si mancano. Anche se circolano rumors che presto potrebbero convolare a nozze. Intanto i follower della bella Auri ribattono alle sue dolci frasi, consolandola:

Ho vissuto queste sensazioni ed è proprio così! Una tragedia averle perse , tienile strette e vivile a pieno.