Michelle Hunziker svela un segreto sulla finale di All Together Now

Si è abbassato il sipario su All Together Now, lo show musicale di Canale 5 che ha visto andare in scena una gara canora tra talenti, che sono stati capaci di emozionare la giuria, il muro dei 100 e anche il pubblico da casa. A vincere questa terza edizione è stato Eki, seguito da Dalila e da Savio.

A condurre il talent Michelle Hunziker che ha commentato in una diretta Facebook l’emozione della finale, rivelando anche un segreto ai suoi tanti fan. “Sono molto emozionata ancora da ieri – ha spiegato la showgirl -, perché abbiamo fatto una finale di All Together now veramente emozionante, spettacolare, bellissima”.

Poi Michelle ha aggiunto: “Vi dico un segreto: io un po’ mi vergogno a guardare, tipo con la famiglia io non guardo mai le cose mie – poi ha spiegato – ieri invece ero a casa da sola e me la sono proprio goduta”. Anche Michelle, quindi, come molte persone non ama rivedersi sul piccolo schermo insieme ad altri, ma preferisce farlo in solitudine.

Ultima diretta streaming per la showgirl e i giudici della trasmissione che insieme hanno tracciato un bilancio: “Di questo viaggio incredibile che abbiamo fatto e che si chiama All Together Now e sono felice”, ha detto.

Ad accompagnarla nell’avventura sono stati i giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga oltre a, ovviamente, il muro dei 100. Michelle ha svelato che si pensa già a una quarta edizione, dal momento che lo show è stato un successo. Solamente l’ultima puntata è stata seguita da 4 milioni di spettatori.

Durante la diretta piccolo siparietto con la figlia Aurora Ramazzotti che l’ha interrotta perché stava cercando un cavo. È stata la stessa showgirl a mostrare la figlia con le mani in un cassetto aperto: “È arrivata quatta quatta – ha detto Michelle – a fregarmi i cavi”. Aurora ha salutato pubblico e giudici e poi si è soffermata per fare i complimenti per questa edizione dello show. Durante la chiacchierata tra i giudici la figlia di Michelle ha continuato per qualche minuto a cercare per la stanza fino a quando non è intervenuta nuovamente tra l’ilarità generale. E mamma Michelle ha commentato: “I figli so piezz’ e core ma a volte anche piezz’ e…”. Un siparietto divertente per la conduttrice e la figlia che hanno un bellissimo rapporto e condividono l’ironia capace di bucare lo schermo.