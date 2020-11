Michelle Hunziker svela il momento difficile del passato e la preoccupazione per Aurora

editato in: da

Michelle Hunziker è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. A rendere la presentatrice estremamente amata, anche il bellissimo sorriso che sfoggia in ogni trasmissione e sui suoi canali social. Dietro la sua allegria, però, si nascondono anche momenti molto difficili.

Michelle li ha voluti raccontare all’amica Silvia Toffanin, durante un’importante puntata di Verissimo dedicata a combattere la violenza sulle donne. Tra le tante testimonianza, tra cui quella molto toccante di Valeria Graci, anche la Hunziker ha voluto parlare di avvenimenti del passato che l’hanno fortemente spaventata e preoccupata e che hanno toccato anche la figlia Aurora Ramazzotti.

La Hunziker ha infatti ammesso di essere stata, più volte, vittima di stalking. Ha, così, raccontato un episodio molto pericoloso che l’ha vista protagonista. Un uomo, che si era fortemente invaghito di lei, era addirittura arrivato al punto di minacciarla con un arma da fuoco:

Ho avuto molti stalker, alcuni estremamente pericolosi. Uno era talmente convinto di essere la mia anima gemella che quando si è sentito rifiutare, perché capiva che non c’era risposta alle lettere e agli appostamenti, aveva annunciato attraverso una e-mail che si sarebbe presentato alla mia prima del mio spettacolo teatrale con una pistola. Ed effettivamente così è stato. […]. Poteva essere una tragedia.

Un momento estremamente pericoloso. Ma a spaventarla di più sono state le minacce indirizzate a sua figlia Aurora Ramazzotti:

È stata l’esperienza peggiore di tutte. Per noi mamme quando toccano tuo figlio… io ho vissuto questa cosa con mia figlia Aurora un po’ di anni fa. Ho ricevuto una lettera di minaccia dove mi hanno chiesto di pagare una determinata somma altrimenti avrebbero acidificato la ragazza. Mi sono molto spaventata.

Una paura che l’ha costretta ad agire immediatamente, anche al costo di cambiare completamente e drasticamente la vita di Aurora pur di proteggerla:

Ho deciso di agire e di mettere una guardia del corpo ad Aurora. Ho dovuto cambiarle completamente la vita, purtroppo. Poi però siamo persone positive, e anche Aueora ha aggirato a suo favore questo momento di iniziale costrizione di stare a casa, di avere sempre una persona accanto. Questo ha aiutato anche lei a capire molte cose.

Un racconto, quello della Hunziker, che ha colpito tutti profondamente. La presentatrice, pur rivivendo momenti difficili e dolorosi, ha voluto parlare con forza di queste sue esperienze per far sentire la sua vicinanza a tutte le donne che subiscono mancanze di rispetto e vere e proprie violenze e per incoraggiarle a reagire e a denunciare.