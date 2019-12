Michelle Hunziker svela le difficoltà e confessa: “È arrivato il momento di stare bene”

editato in: da

Michelle Hunziker svela le difficoltà del passato e confessa di vivere un periodo molto particolare della sua vita. La showgirl svizzera tornerà sul piccolo schermo con la seconda edizione di All Together Now. Il programma musicale con J-Ax è stato promosso dal pubblico e presto sarà nuovamente in onda, fra canzoni e grandi emozioni.

Un grande ritorno per la Hunziker che negli ultimi mesi ha fatto i conti con le pesanti critiche nate dalla sua conduzione di Amici Celebrities. Come è noto infatti l’ex moglie di Eros Ramazzotti è subentrata a Maria De Filippi alla guida della trasmissione, ma questo passaggio di testimone non ha convinto i telespettatori.

Michelle non ha mai nascosto di aver sofferto molto a causa delle critiche, confidandosi con i follower su Instagram. A sostenerla non solo il marito Tomaso Trussardi, ma anche Costanzo e la stessa De Filippi. Ora per lei è arrivato il momento di tornare a sorridere grazie ad All Together Now.

“Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore – ha confessato la Hunziker a Sorrisi e Canzoni Tv -: ho deciso che è arrivato il momento di stare bene […] Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora”.

La prima puntata di All Together Now è prevista per il 4 dicembre. “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema – ha svelato la conduttrice svizzera -. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra. Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa. La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”.