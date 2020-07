Michelle Hunziker svela cosa pensa di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora

editato in: da

Michelle Hunziker svela cosa pensa davvero di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia sono molto unite e hanno affrontato insieme il lockdown. La primogenita della showgirl, frutto della sua unione con Eros, si è infatti trasferita nella grande casa in cui abita Michelle con le figlie Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. Con loro anche Sara Daniele, figlia del grande cantautore Pino, e Goffredo, fidanzato di Aurora.

Michelle ha un legame speciale con la primogenita che ha 23 anni e si sta costruendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo X Factor e Vuoi Scommettere, la giovane Ramazzotti è sbarcata nello show Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe. Se il lavoro procede a gonfie vele, anche l’amore sembra aver imboccato la via giusta. Dal 2016 infatti Aurora è legata a Goffredo con cui la love story procede a gonfie vele, tanto che la coppia si prepara alla convivenza. “Grazie al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Goffredo è laureato in ingegneria a Londra ed è appassionato di sport. Michelle ha ricordato il primo incontro con Cerza che, sin da subito, le era piaciuto. “Sono stata bravissima – ha spiegato -. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“.

A distanza di anni, Michelle è convinta che Goffredo sia l’uomo giusto per Aurora. La showgirl non ha mai nascosto il sogno di diventare nonna, ma nemmeno quello di avere un quarto figlio. Sulla questione, dopo tanti gossip (poi smentiti), ha voluto chiarire che, almeno per ora, la sua priorità resta la famiglia. “Per il momento no – ha detto -, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono piene di vitalità mentre la grande, che ha 23 anni, mi dà da fare con il cuore e la testa: sta entrando nel mondo del lavoro, mi chiedo sempre se faccia le cose giuste da madre. Poi io ho 43 anni, non sono giovanissima, se dovesse arrivare sarei felice, ma tra un po’ comincio a diventare una che non è portata a un’altra gravidanza…”.