Michelle Hunziker, su Instagram svela All Together Now e si dà alla meditazione

Michelle Hunziker si prepara a tornare a condurre All Together Now e con un post su Instagram svela i protagonisti e quello che accadrà nella nuova edizione. E intanto continua a far divertire i fan con video social esilaranti come quello in cui si cimenta nella meditazione

La bella Michelle dunque condivide sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con i protagonisti di All Together Now. Con lei ci sono Francesco Renga, che recentemente ha manifestato tutto il suo affetto per la bionda presentatrice, Rita Pavone (leggi la nostra intervista), Anna Tatangelo, che abbiamo visto qualche settimana fa a Name That Tune, e J-Ax.

Scrive la Hunziker: “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di ALL TOGETHER NOW🔥”. E prosegue: “Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte. I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima! 😂”.

Conclude poi dando l’appuntamento per il 4 novembre: “Mancano pochi giorni alla prima puntata su canale 5 del nostro GAME SHOW MUSICALE! Il 4 novembre dopo Striscia ci siamo noi a farvi cantare come i matti!

In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un po’ di conforto. 💪🏻💪🏻🔥🔥”.

L’attesa cresce sempre più e in fan replicano: “Ottima scelta, avete trovato un mix ESPLOSIVO! Tutti meritevoli, diversi e competenti e poi….. LEI, RITA PAVONE, artista IMMENSA “. E ancora: “Bellissimo programma, bellissimi loro tutti vicini, vicini, per fare la foto”. “Che cast super🥳🥳 Non vedo l’ora”, “Nn vedevo,l’ ora il,programma piu’ bello musica risate”, “Fantastico😍 In bocca al lupo vi aspetto💪😘”.

In attesa di vederla in tv, Michelle Hunziker intrattiene i suoi fan con video spassosi su Instagram. Dopo i cambi di look veloci dall’esito fallimentare, la presentatrice svizzera si cimenta con la meditazione che dovrebbe farla levitare. Ma alla fine tutto si riduce a un pasticcio e il trucco è subito svelato… La clip è uno spasso e Cristina Parodi le scrive: “Sei un genio”.